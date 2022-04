Mucha verdad existe en la postura del vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, cuando dice que ya no hay excusas para no vacunarse, se abrió el proceso y ahora en la plaza principal, IMSS, Hospital Amparo Pape y en el ISSSTE se aplica la vacuna contra el COVID-19, es decir todo más simple.

Destaca que en platicas con trabajadores la respuesta es la misma es ir a perder tiempo, pero las cosas cambiaron, ahora hay puestos de vacunación en diversos puntos de la ciudad, sin necesidad de madrugar o irse desde una noche antes, eso se acabó con la decisión de abrir el proceso.

"Así tuvo que manejarse desde el principio, el problema fue que se buscó la manera de hacer grilla, por esa razón las campañas la coordinaban Servidores de la Nación, con los resultados de todos conocidos horas y horas en espera, que bueno y entendieron el mal que se hacía" dijo.

Exhortó a la población en general acudir a los módulos, es un proceso simple, sencillo, no se pierde tiempo y quedan protegidos, es por el bien de ellos, de su familia y la sociedad, los reportes indican que los contagios van a la baja por ello la importancia de responder y acudir a vacunarse" dice el vocero.

Del lado de la CTM, los trabajadores de las empresas Teksid y Nemac siguen de largo, este año no hubo adelanto de vacaciones como se acostumbra años atrás, incluso hace dos años por la pandemia sanitaria en cierta forma fue obligado, afortunadamente las cosas poco a poco se tranquilizan.

En este sentido Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM, destaca la importancia porque trabajadores cumplan y se presenten a trabajar de manera ordinaria, no pierden el premio de puntualidad y asistencia ni tampoco el salario del día laborado.

Lo anterior al recordar que la empresa Teksid de México entregó utilidades a los trabajadores y puede que decidan ausentarse uno o dos días y es cuando dejan de percibir un buen fajo de billetes, la recomendación es pasar estos días con la familia, son celebraciones muy especiales.

También recomendó cuidado al momento de convivir, sobre todo si es con bebidas embriagantes lo correcto es hacerse acompañar por conductor designado y no correr el riesgo de ser detenido, una multa por esa infracción ronda los ocho mil pesos, así que actuar con prudencia.

Y en tema social, no hay duda que el proceso de regularización de unidades extranjeras atrajo la atención de organizaciones que representan a propietarios de esas unidades, pero hay unas que engañan, ofrecen hacer el trámite cuando es falso, es cuestión de recordar que el Decreto es claro.

No se aceptan intermediarios, todo debe ser manejado por el propietario, eso se tiene que tener en cuenta, hay una organización que se localiza frente al parque Xochipilli, y ofrece hacer todos los tramites, incluso lo publican, por ello los interesados en legalizar su unidad deben de actuar con calma.

Además es tiempo que no se instala el recinto fiscal, se dice que será después de estos días Santos, ante ello no hay porque adelantarse, claro que es mucho el interés pero se insiste hay que esperar, todos los funcionarios involucrados en este proceso hacen el mismo exhorto y recomendación.

Otro punto es que no todas las unidades chuecas van a entrar, hay límites, las orientales no fueron incluidas solo las de Estados Unidos y Canadá, el resto seguirán como ilegales, al menos es lo que se establece en el Decreto Presidencial, por eso se insiste no se apresuren no por mucho madrugar amanece más temprano.

Nos leemos mañana..