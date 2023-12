Nadie de PEMEX recorre las dos plantas de AHMSA

A pesar de las versiones periodísticas de que Petróleos Mexicanos tomó el Alto Horno Cinco y otros equipos que estaban en garantía de pago por parte del licenciado Alonso Ancira Elizondo, hasta la fecha nadie de la paraestatal o del gobierno federal se han acercado al emporio siderúrgico.

Incluso ni la petrolera ni AHMSA han aclarado las cosas, lo que ocasiona meter más incertidumbre y desesperación entre los trabajadores cuando se necesita seguir en espera de información oficial, y no alterar el orden social ni laboral no solo de trabajadores también de sus familias.

En este sentido el dirigente sindical Ismael Leija Escalante, señala que lo correcto es dejar de mal informar, si en realidad fuer cierta esa versión ya estuvieran en Monclova, representantes de la petrolera recorriendo los departamentos como corresponde conforme a derecho.

"Yo les pido de favor que dejen de decir mentiras que dañan la mente de los trabajadores, además hay información en el sentido de que las negociaciones avanzan, ese tipo de comentarios solo vienen a enrarecer el clima, no se vale jugar con los sentimientos de los trabajadores" apuntó.

Por otro lado en grupos de las redes sociales hay personas que todavía no les cae el veinte y dicen que el Sindicato Minero emplazó a la empresa en Hércules, válgame el señor, así de esas, si no hay empresa tampoco hay sindicato y es lo que ocurre en estos momentos en aquel mineral.

La verdad como que en ocasiones se salen de lo normal, simplemente es cuestión de entender que por el momento nadie de la empresa puede hacer nada, eso incluye negociar, que van a negociar absolutamente nada, no alcanzan a entender que se encuentran sin trabajo, que no hay nada que hacer por el momento.

Incluso hay otros que dicen son cortinas de humo que tienden para desviar la atención en otros asuntos, la población de Hércules es la más golpeada por la paralización de AHMSA, poco a poco se vacía, la mayoría de las familias migraron a Chihuahua, otros al extranjero y ya son muy poquitos los que viven.

Lamentable que a estas alturas todavía se siga manejando el asunto de manera partidista cuando lo correcto es entender que por sobre todas las cosas, lo primero que deben buscar es el pago y la recuperación del empleo, algo que está muy difícil, por las condiciones como se encuentran las minas y el ferroducto.

En otro tema en lo social, las unidades japonesas no entran dentro de la legalización, por esa razón el primer paso es pedir información y conocer si entran o no, porque de lo contrario si pagan y se rechaza después van a tener problemas para recuperar el dinero, no es fácil.

Por su parte Elsa Guadalupe García de Hoyos, dirigente de la UCDAC dice que el sistema del Repuve así lo maneja, por esa razón insiste en su exhorto buscar asesoría, que revisen el título, buscar en la base de datos, porque no todas las unidades que el título empieza con letra entran.

Desconoce las causas pero insiste que no hay que confiarse, les pueden ofrecer que si entran pero ya llegando el día de la cita los rechazan y es cuando van a empezar los problemas para recuperar el dinero que pagaron, pueden tardar hasta un mes y hacer muchos movimientos.

"Puede que en los próximos días se incluyan pero por el momento los japoneses no entran, es necesario que presten atención en este punto, sobre todo cuando les ofrezcan legalizar, harán gastos pero no van a legalizar su unidad, ya es cuestión de ellos atender la recomendación" apuntó.

Nos leemos mañana..