Ni modo, la audiencia intermedia de los ex dirigentes sindicales acusados del desfalco de 18 millones de pesos fue diferida para el próximo martes, la diligencia judicial estaba programada para este jueves, pero fue pospuesta hasta el martes de la próxima semana, fue lo que dijeron los abogados.

Los abogados de los ex dirigentes del Sindicato Democrático minero pidieron ampliar el plazo para recabar pruebas en su defensa, ae había otorgado un término de 15 días para que ambas partes recámara pruebas, pero necesito ante el juez antes de qué concluyera el periodo de dos semanas.

El ex secretario general, Patricio "A"; el ex tesorero, Francisco "B"; y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia Jorge "N", fueron acusados del desfalco de 18 millones de pesos, en quebranto de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático, de acuerdo a auditorias practicadas..

El Comité Ejecutivo Nacional externó su postura de buscan llegar a un arreglo con los destituidos dirigentes y la devolución de por lo menos siete de los 18 millones de pesos, Ismael Leija Escalante, secretario general nacional, dijo que esos siete millones de pesos corresponden al fondo por huelga, que debe ser devuelto a los trabajadores a la vuelta de un año.

Por otro lado, a ocho días de que concluya su periodo como Secretario General de la Sección 147, Gerardo Mireles Castillo, dice que a pesar de que le tocó vivir unas de las peores épocas tanto en lo laboral como en lo sanitario, dice que se va satisfecho, que cumplió con sus compromisos ante los trabajadores de la planta uno de AHMSA.

Enumeró una serie de problemas, cierre de departamentos, reacomodos de personal, caída en bonos y luego la pandemia sanitaria que envió a casa a cerca de 300 trabajadores, a ellos se les cobijo con el salario y prestaciones, AHMSA fue una empresa que respondió a sus obreros o afectando sus ingresos.

"Nunca en la historia se habían presentando problemas de ese tipo, gracias a la buena postura de los compañeros fue posible hace frente y resolver todos los puntos antes señalados , fueron tiempos muy pesados, por eso me voy con la cabeza en alto, respondió, voy a pasar a la historia y los compañeros serán los que juzguen" destacó.

Mireles Castillo, entrega el puesto el domingo primero de mayo, en ceremonia a desarrollarse en el recinto sindical, aun no se conoce si será como otros años que invitan a las familias de los nuevos funcionarios y comisionados, tomando en cuenta que la pandemia sanitaria aún no se levanta, esperamos noticias en ese sentido.

Por el lado de la 288, ahora fueron obreros de AHMSA dos los que salieron a la calle a protestar, exigen la reapertura de las áreas deportivas, suman más de un millar de obreros que practican diferentes disciplinas deportivas por lo tanto se justifica la petición de los trabajadores.

La tarde de ayer desafiando las pesadas temperaturas, una veintena de trabajadores colocaron una manta, además con pancartas en mano se plantaron afuera de las canchas deportivas localizadas en el llamado punto nueve e insisten que es tiempo más que oportuno para reactivar las canchas.

Dicen que tanto trabajadores viejos como nuevos acostumbran hacer deporte, es la manera de relajarse después de la jornada laboral, además es escenario para fortalecer la unidad familiar, muchas veces van familias de los obreros, es una forma de estar en terrenos deportivos.

Con esto se alcanza a observar que la empresa debe entender que son obreros de las dos plantas de AHMSA que piden la reapertura de las áreas deportivas y por supuesto que se tiene que responder, además es una lástima las condiciones en que se encuentran las canchas en general.

