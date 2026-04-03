Que viene Napoleón Gómez a Frontera

Y en plena semana santa se soltó la versión d que el líder del Sindicato Minero y diputado federal con licencia Napoleón Gómez Urrutia, vendrá a Frontera a reunirse con trabajadores de Iron Cast , con ello recorrer las diversas secciones que esa organización tienen el país, dicen obreros.

De acuerdo a comentarios de trabajadores ya se les dijo que se prepara esa visita y aunque no hay fecha, se calcula que será antes de que concluya la primera quincena de abril para que les informe sobre el tema de utilidades al recordar que cuando los conquistaban le ofrecían hasta cien mil pesos.

Por ello hay mucho ánimo dicen que esperan esa buena noticia que les cumplan lo que siempre les prometieron muchas utilidades y en estos tiempos por supuesto que sería formidable porque esa cantidad vendría a resolver parte de los problemas económicos que presentan.

Total hay que esperar la versión oficial aunque como dice el dicho si el rio suena es porque agua lleva, entonces puede ser que ese comentario sea real es cuestión de esperar a concluya la semana santa y entonces estar en condiciones de conocer la realidad, así que tiempo al tiempo.

Sobre el tema de utilidades apenas termine la Semana Santa y crecerá la euforia de los trabajadores por conocer de esa prestación y es cuando se debe actuar con tacto, no hay condiciones para que vuelva a repetirse la historia despidos al por mayor por el malestar de los obreros.

Y es que en realidad que la cosa se complica porque erróneamente los trabajadores piensan que porque hubo mucha actividad entonces hay mucho que pueden recibir, no toman en cuenta que las empresas tienen muchos gastos y que eso reduce el margen de utilidades y viene el problema.

Desafortunadamente por más que se les pide guardar calma, no es posible controlarlos, eso se vio en el transcurso de la semana, obreros de la empresa IMMSA paralizaron actividades unas horas pero no deja de ser paro y llamar la atención de las autoridades por lo que eso representa.

No hay duda que si no hay cordura, volverá a repetirse la historia de la última década despidos al por mayor y lo que es peor el monto de utilidades no aumenta los paristas pierden el trabajo y después nadie los vuelve a contratar, cuestión de que analicen la historia laboral.

En otro tema, del lado social, Se debe legislar para castigar a padres que aprovechan el programa para retirar parte del ahorro de su Afore o los programas del Infonavit para no cumplir con no incluir la obligación de pensión alimenticia a pesar de que es compromiso con sus hijos y ex esposas, dijo Miguel Angel Reyna Adam.

El abogado recordó que por el desempleo, hay ex trabajadores que retiran parte de su ahorro en las Afores, pero no entregan lo que les corresponde a sus hijos o ex esposas, por ello al legislarse los negocios que manejan las Afore tendrán que hacer la retención de acuerdo al porcentaje que ordenó el juez.

Lo mismo ocurre en el caso de recursos del Infonavit que facilitan créditos para mantenimiento ampliación de viviendas, incluso hasta para compras de vivienda usada, esos recursos también se deben incluir para que los hijos y ex esposas reciban lo que les corresponde.

Dijo que este punto no se había tocado pero al crecer la queja de esposas e hijos en el sentido de que no reciben lo que corresponde, obliga a legisladores a analizar este punto y proceder, que digan a los administradores de Afores e Infonavit que hagan la retención que corresponde.

Nos leemos mañana..