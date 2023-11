No jugar con los sentimientos de la sociedad.

Mucho se ha dicho sobre la supuesta llegada de inversionistas a Altos Hornos de México pero todo sigue igual muy lento que camina la negociación a pesar del interés de la sociedad porque esto termine y la siderúrgica empiece a reactivarse la realidad es que no hay nada.

Eugenio Williamson Iribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, dice que el tema de AHMSA ya está como la fabula aquella que dice aguas que viene el lobo y es falso, mientras los trabajadores y sociedad en general a la espera de buenas noticias.

Ante este escenario dice que lo correcto es ya no hablar sobre los inversionistas, es tanto como faltar al respeto a los obreros que se creen los comentarios pero cuando ven que no hay nada entonces vuelven a caer en la desesperación, por ello insiste no jueguen con los sentimientos.

Incluso señala que todos esperan buenas noticias al recordar que se acerca diciembre y si no hay avance será difícil que se les entregue su salario y prestaciones e una realidad que podría presentarse por ello es mejor hablar claro a los obreros no hacerles caer en falsas expectativas.

Del lado sindical, hay un grupo de obreros que por su filiación sindical, no aceptan el retiro voluntario a pesar de que ya tienen entre 63 y 65 años dicen que no se van, la dirigencia sindical por su parte respeta la postura que toman al señalar que es personal la toma de decisión.

Néstor Torres Terrazas, Secretario General de la Sección 147 señala que mientras los trabajadores no acepten su retiro tampoco se les puede obligar o darlos de baja, se respeta la postura mientras que un grupo de 13 obreros ya firmaron su baja y ahora a gestionar la pensión ante el IMSS.

Dice que esos obreros fueron asesorados a no dejarse llevar por personas que ofrecen tramitar la pensión, el retiro del fondo de ahorro y de la vivienda pero ha final les cobran grandes cantidades de dinero y no hay necesidad ellos de manera personal lo pueden hacer sin intermediarios.

"Los compañeros no deben dejarse llevar por esas personas a quienes se les llama "coyotes" porque se encuentran a caza de quienes acuden a tramitar su pensión, mucho cuidado la papelería es personal y entregarse a terceros en cierto momento se puede convertir en riesgo.

En tema social, aún sigue sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación la extensión del Decreto Presidencial para legalizar unidades extranjeras pero de acuerdo a los tiempos eso podría ser el último día de noviembre y entraría en vigor al día siguiente es decir el primer día de diciembre.

Por esa razón las organizaciones que dan el servicio para el registro en la página del Repuve y sacar la cita aún no reciben documentación, hasta en tanto no se conozca si hay cambios, si entran todas las unidades que el titulo empiece con letra o habrá limitaciones en ese sentido.

Al menos es lo que dice la dirigente de la UCDAC Elsa Guadalupe de Hoyos García, no tiene caso aceptar documentación porque aún no se conoce las bases del decreto, entonces es la manera de no caer en el error de ofrecer el servicio, la recomendación es esperar al primero de diciembre.

Destaca que si hay mucho interés entre propietarios de unidades en esas condiciones, pero la respuesta es la misma esperar, porque no se puede hacer nada mientras no se conozcan las bases del decreto, en donde se consigna exactamente todo el proceso así que no hay otra más que esperar.

Nos leemos mañana..