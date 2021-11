Otra noticia buena, en cumplimiento a la entrega correspondiente de aguinaldo a sus trabajadores sindicalizados y de confianza, la empresa Inmagusa perteneciente al Grupo Maxión realizará una erogación de 33 millones 950 mil pesos para los 2, 239 trabajadores que tiene como fuerza laboral.

La empresa dará cumplimiento total a las obligaciones que la propia Ley Federal del Trabajo señala con relación a la entrega de pagos de fin de año por concepto de aguinaldo, el miércoles primero de diciembre será la entrega mediante deposito en la cuenta personal de cada uno de los trabajadores.

Bajo el compromiso que se tiene con los trabajadores, son sus familias y con la ciudadanía en general de la Región Centro, Maxión entregará además del pago de aguinaldo el bono navideño que los empleados tienen mediante el Contrato Colectivo de Trabajo mismo que será entregado el día 2 de diciembre mediante su boleta semanal, acción con la que la empresa privilegia la relación laboral con todo y cada uno de sus trabajadores.

Pese a los tiempos difíciles que se han enfrentado en el último año por factores como la pandemia que obligó a realizar medidas de salud, la escasez de microchips que impactó de forma directa al sector automotriz y que nos obligó también hacer los ajustes necesarios, nuestra empresa ha privilegiado en todo momento las fuentes de empleo y seguiremos en ese mismo sentido" detallaron directivos de la factoría.

Por el lado de la 147, La elección que ayer se celebró en AHMSA Uno y donde cerca de tres mil trabajadores participaron fue una fiesta democrática en donde la base trabajadora volvió a tener la toma de decisión en sus manos, destacó el Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Gerardo Mireles Castillo, dijo que el proceso electoral arrancó a las seis de la mañana de ayer martes, de no haber trabajadores en espera de votar, el conteo de votos iniciaría a las once de la noche con cinco minutos, pero en caso de permanecer obreros en fila de espera se alargaría hasta que todos voten.

"La elección fue tranquila, desde la apertura de las ánforas se observó a compañeros en fila, acudieron apoyar a quien consideran es la mejor decisión para representarlos tanto en la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial, como en el Comité de Huelga, ellos decidieron quien los represente apuntó.

Dijo que aún no se define el mecanismo para informar a trabajadores la lista de los obreros que resultaron triunfadores, recordó que es costumbre convocar a asamblea pero esta ocasión al igual que el año pasado por la pandemia sanitaria sigue sin autorizarse por ello tendrán que buscar la forma de llegar a la base.

Y en tema en realidad preocupante, la empresa SPECO, presenta serios problemas incluso en redes sociales, se maneja la versión de paro técnico, porque recorte de personal ya no se puede, en los últimos meses han salido 160 trabajadores de una plantilla inicial de 200, es decir se aplica el recorte hormiga.

De que es un hecho de eso no hay duda, se habla de que el famoso paro técnico sería desde el primer día de diciembre y terminaría en noviembre del próximo año, es decir un año que incluye todo el personal tanto sindicalizado como de confianza, en cierta forma la empresa cierra sus puertas.

En cierta forma se justifica esa empresa productora de torres Eólicas, resultó afectada por la reforma energética, por lo tanto su producción se desplomó, entonces no hay nada que hacer más decir adiós a los muchachos, el paro técnico es una medida para tranquilizar el ambiente social.

Pero de que cierra de eso no hay duda, es cuestión de analizar no tiene mercado para su producto, no hay clientes, entonces no tienen nada que hacer, la verdad la política del gobierno federal empieza a cobrar sus primeras víctimas y esto no termina aún hay camino por recorrer, a esperar más noticias lamentables.

Nos leemos mañana..