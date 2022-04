Para el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, es tiempo oportuno de que el IMSS tome cartas sobre el asunto y se invierta en reparar el sistema de aire acondicionado que desde inicio de semana empezó a fallar, provocando reclamos de pacientes que por necesidad acuden a la clínica siete.

"Nadie va el IMSS por gusto, mucho menos permanecer parte de la mañana o la tarde en el interior, no se vale que la institución no reaccione, las quejas no son exclusivas de pacientes, también personal se molesta, ocho horas bajo las inclemencias del tiempo, es como para pensar" dijo.

Señaló que le permanecer sin clima ocasiona problemas en el personal, que descargan el coraje en los pacientes, es obligado actuar pero ya, de lo contrario se pueden presentar serios problemas, la dirigencia sindical dispuesta a todo si no hay respuesta en este tema, advirtió.

Y no hay duda que si se requiere corregir esas fallas, año tras año es lo mismo y vienen las mismas promesas de que pondrán solución, el delegado de la institución tiene el compromiso de responder a la queja de los derechohabientes y trabajadores, eso para evitar problemas.

En ese mismo tema, el vocero de la Sección 288 Julio Cesar Aguilera Silva, dijo que el Delegado del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, fue invitado a recorrer las dos torres de la clínica siete y verifique las fallas en el sistema de aire acondicionado.

El directivo sindical recordó que desde inicio de semana trabajadores se quejaron por la falta de aire acondicionado, la clínica siete es un horno, al faltar ese servicio se provoca molestias a derechohabientes que acuden a recibir atención médica o manejar asuntos diversos en la institución.

"No es posible soportar las elevadas temperaturas eso a pesar de que apenas inició la temporada primaveral, es tiempo oportuno para que la institución invierta ya sea en dar mantenimiento correctivo o preventivo a los sistemas de aire acondicionado, de lo contrario las quejas seguirán creciendo" señaló.

Dijo que con el recorrido del delegado será posible conseguir recursos para cambiar el sistema de aire, hay información en el sentido de que son equipos obsoletos, que tienen muchos años en activo por lo tanto ya no se encuentran en condiciones de estar en funcionamiento.

Por otro lado, los trabajadores de Maxión Inmagusa arrancaron el proceso de elección con voto libre y secreto y a puerta de factoría para la comisión revisora de la Caratula Fiscal 2021 PTU. Con un padrón de 1940 obreros y en punto de las 6 am se arrancó el proceso que concluirá a las 11 de la noche.

Son 8 los trabajadores que en su momento solicitaron su inscripción como candidatos para representar a sus compañeros mediante la comisión en la que tendrán la tarea de revisar la caratula fiscal del ejercicio 2021 para conocer si hay o no utilidades a repartir por parte de la empresa..

Según información, desde las 6 de la mañana de ayer arrancó el proceso sancionado por Sergio Enrique Pérez como Delegado de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes FNSI ante la empresa Maxión Inmagusa para dar certeza a los obreros de la transparencia y libertad de cada uno de ellos en el proceso.

Con la mesa de recepción de votos y con la urna transparente para el deposito de los mismos a puerta de factoría, la jornada comenzó a las 6 am. Los trabajadores que concluyeron su turno de tercera fueron los primeros en emitir su sufragio. El proceso concluirá en punto de las 11 de la noche.

Nos leemos mañana..