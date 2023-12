Pasó el 30 de noviembre y todo igual en AHMSA

Cientos de comentarios se hicieron sobre el 30 de noviembre, que esto, que lo otro total que llegó el día y no hubo información oficial, todos los ojos estaban puestos en el compromiso del licenciado Alonso Ancira, por los famosos 210 millones de dólares que tenía que pagar al gobierno federal.

Incluso en la mañanera de ayer el Presidente López Obrador, no tocó el tema, no dijo nada al respecto, lo que quiere decir que a lo mejor los inversionistas pidieron paro para frenar los comentarios presidenciales, al menos es lo que se escucha en círculos empresariales de la región.

Por su parte Leija, insiste no hay que poner fechas, de que la cosa viene bien de eso no hay duda, pero no se vale fijar un día en específico, cuestión de ver las cosas como son, incluso recordar que ya pasó el 30 de noviembre y nada nuevo, solo comentarios que como siempre hacen circular.

"Lo correcto es seguir en espera, una negociación no se hace de la noche a la mañana ni tampoco se pone fecha al menos que sea la propia empresa quien lo haga, pero tampoco hay información, es la recomendación, por esa razón mi exhorto a la base trabajadora es calma" señaló.

Por otro lado, ya es diciembre el último mes del año y empieza la siguiente etapa de la legalización de unidades extranjeras, hasta el mediodía no se conocía si se público el Decreto de ser así entonces entra en vigor al día siguiente, es decir junto con diciembre entra en vigor.

Un punto que se debe analizar es la revisión de documentación, no descarta que como ocurrió en las etapas anteriores aparezcan unidades con reporte de robo en los Estados Unidos y eso van para atrás, es un punto que aparece al momento de manejar la papelería de la unidad.

Y es que para conocedores del tema, en Estados Unidos venden la unidad a los pocos días la reportan como extraviada, eso se hace para cobrar el monto del seguro, en el vecino país todas las unidades deben de traer esa protección, es requisito obligado se aprovecha para hacer fraude.

Cuestión de esperar que avancen los días para entonces conocer el número de unidades que tienen reporte de robo, esas nunca van a entrar es un candado que se colocó hasta el mismo Presidente López Obrador, dijo que esa medida es para evitar legalizar unidades en mal orden, así la cosa.

Cambiando de tema, hoy Coahuila entra a una nueva etapa, toma protesta como gobernador Manolo Jiménez Salinas, para el sector privado regional, eso representa que nuevos aires van a soplar en la entidad y tienen los ojos puestos en conocer sus primeras declaraciones como gobernador.

Eugenio Williamson Iribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, no quita el dedo del renglón al señalar que tiene confianza que se tome en cuenta a la región centro, desde el primer día de su gobierno el nuevo gobernador recuerde esta parte de Coahuila.

Por principio que genere condiciones para inversión, se necesita con urgencia nuevas empresas, incluso hay dos parques industriales en proceso de construcción por lo tanto ya no habrá excusa de que por esa razón no vienen a la región, ya se tiene infraestructura suficiente.

Arturo Valdez Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que Manolo Jiménez tiene dos compromisos mantener la seguridad en Coahuila y generar condiciones para no frenar la inversión, también en educación, salud y economía son los grandes retos del nuevo gobernador.

Nos leemos mañana..