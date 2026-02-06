Sigue la huelga en Monte De Piedad

Pese a que la Secretaría de Trabajo interviene en la huelga de Monte de Piedad, trabajadores y sindicato poden que no haya intermediarios, para evitar lo que ocurrió con el movimiento de diciembre del 97 cuando el entonces regente de la ciudad de México Lázaro Cárdenas, actuó con laudo laboral y aniquilo beneficios.

Víctor Manuel González Moreno, delegado sindical dijo que en este caso a pesar de que desde el 15 de enero se reanudaron las platicas, no hay acuerdo el patronato que maneja la empresa no quiere aceptar que violan el Contrato Colectivo de Trabajo por lo tanto el movimiento sigue.

Recordó que fue el primer día de octubre cuando estalló el movimiento luego de que la parte empresarial no aceptó que viola diversas clausulas del Contrato Colectivo de Trabajo y apoya al sindicato blanco patronal, esa postura la mantiene desde antes de estallar el movimiento.

Por esa razón, y ante la cerrazón empresarial buscan que en la negociación no haya terceros porque recuerdan que cuando eso ocurrió en el 98 perdieron o se les pagó el cien por ciento de salarios caídos, además se mutilaron prestaciones, por ello basados en esa experiencia piden fuera terceros.

En otro tema, los siete meses que la Presidenta pidió a obreros para atenderlos confirma que el caso puede alargarse o bien enviar otro mensaje tomando en cuenta la importancia de este asunto que en realidad ya se hizo noticia mundial por lo grande de la empresa y el número de afectados.

Desafortunadamente cuando alguien opina sobre fechas, de inmediato hay quienes protestan no hay duda que se acostumbraron a escuchar y leer lo que ellos piensa que es la realidad por ello mientras más pasa el tiempo se desesperan toda vez que se hicieron falsas ilusiones.

Y es que se insiste para que un empresario le atore a comprar la empresa primero tiene que conocer qué onda con los adeudos al Gobierno Federal, es en ese punto en donde realmente se frenaría la inversión, entonces primero se tiene que llegar a un acuerdo para que esto pueda avanzar.

Por esa razón, no es bueno dar falsas esperanzas a los trabajadores aunque también es cierto hay obreros que permanecen tranquilos laborando, incluso en cuadrillas de limpieza y forestación del municipio son conscientes de que primero es la familia por lo tanto hay que sacar el gasto.

Por otro lado de acuerdo al proyecto, los 3 elevadores que actualmente se encuentran en fabricación, en un lapso no superior a los seis meses ya estarán funcionando, luego de que ya llegaron los chips y todo el material electrónico que se requiere para sus operaciones en la clínica siete del IMSS.

Humberto Prado Montemayor, consejero estatal dijo que la última información es que por fin llegaron los aparatos que necesitaban para funcionar los elevadores, incluso actualmente el personal se encuentra en fase de medir el ensamblaje donde se van a instalar los nuevos aparatos.

Eso obliga a suspender operaciones de manera temporal y es cuando se presentan quejas de los derechohabientes pero son trabajos que se tienen que hacer puesto que son de diferente modelo, al recordar que los actuales tienen más de 60 años en operación y en cierta forma son obsoletos.

"De que la inversión sigue vigente de eso no hay la menor duda, el funcionamiento de los elevadores será una realidad, lo que recomiendo a pacientes es no desesperarse cuando se suspenda el servicio, son pruebas que se tienen que hacer y evitar que al momento de su funcionamiento se presenten fallas" enfatizó.

Nos leemos mañana..