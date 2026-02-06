Niños con IQ alto y sus retos.

Contactanos

Elisa Zenaida Morales
Por Elisa Zenaida Morales - 06 febrero, 2026 - 05:34 p.m.
Un IQ alto indica que el niño tiene un desarrollo cognitivo muy superior al promedio para su edad. Esto no solo implica inteligencia académica, sino habilidades de razonamiento, comprensión, memoria y aprendizaje acelerado.

Los niños con IQ alto generalmente por encima de 130 suelen entrar dentro del grupo de altas capacidades o superdotación intelectual.

Los niños con habilidades ampliamente desarrolladas son aquellos que muestran un desempeño muy superior al promedio en una o varias áreas. Suelen tener un desarrollo intelectual alto, creativo o emocional más avanzado que otros niños de su edad.

Las características más comunes en los niños suelen verse varias de estas:

En el área intelectual los niños muestran aprender de una forma muy rápida y con poca repetición, hacen preguntas complejas, lenguaje avanzado, buena capacidad para concentrarse y muestran gran curiosidad siempre.

En el área creativa muestran ideas pocos comunes a los demás, soluciones originales a problemas e imaginación altamente desarrollada.

En el área académica destacan en lectura, matemáticas, ciencias o lenguaje, muestran amplio vocabulario y comprensión avanzada

En el área socioemocional son niños muy sensibles y pueden mostrar frustraciones con facilidad, les gusta interactuar con personas adultas.

Al mismo tiempo muestran ser niños muy talentosos en el área de música, matemáticas, arte y liderazgo.

Aunque tienen ventajas, estos son algunos retos y dificultades a las que se pueden enfrentar constantemente en su día a día, aburrimiento escolar, dificultad para relacionarse con sus compañeros, perfeccionismo, hipersensibilidad, ansiedades y en ocasiones se encuentran desmotivados.

Podemos apoyarlos estimulando su curiosidad, fomentando la creatividad, proporcionando retos adecuados, buscar programas apropiados para altas habilidades, enseñar a moderar las emociones, buscarles amigos con actividades similares, ofrecerles retos intelectuales (lecturas, proyectos, juegos mentales).

Niveles de IQ se consideran altos

115–129:Superior al promedio

130–144: Alta capacidad / superdotación

145–159:Altamente superdotado

160+:Excepcional o prodigio

Apoyar a niños con IQ alto requiere siempre de estimular su mente sin descuidar lo emocional, validar lo que sienten, evitar presionarlos, compararlos y etiquetarlos solo como el niño "inteligente" hacerles ver que tienen un gran potencial para ayudar y crecer. "Compartir lo que sabes ayuda a otros"

 

