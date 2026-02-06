Niños con IQ alto y sus retos.

Un IQ alto indica que el niño tiene un desarrollo cognitivo muy superior al promedio para su edad. Esto no solo implica inteligencia académica, sino habilidades de razonamiento, comprensión, memoria y aprendizaje acelerado.

Los niños con IQ alto generalmente por encima de 130 suelen entrar dentro del grupo de altas capacidades o superdotación intelectual.

Los niños con habilidades ampliamente desarrolladas son aquellos que muestran un desempeño muy superior al promedio en una o varias áreas. Suelen tener un desarrollo intelectual alto, creativo o emocional más avanzado que otros niños de su edad.

Las características más comunes en los niños suelen verse varias de estas:

En el área intelectual los niños muestran aprender de una forma muy rápida y con poca repetición, hacen preguntas complejas, lenguaje avanzado, buena capacidad para concentrarse y muestran gran curiosidad siempre.

En el área creativa muestran ideas pocos comunes a los demás, soluciones originales a problemas e imaginación altamente desarrollada.

En el área académica destacan en lectura, matemáticas, ciencias o lenguaje, muestran amplio vocabulario y comprensión avanzada

En el área socioemocional son niños muy sensibles y pueden mostrar frustraciones con facilidad, les gusta interactuar con personas adultas.

Al mismo tiempo muestran ser niños muy talentosos en el área de música, matemáticas, arte y liderazgo.

Aunque tienen ventajas, estos son algunos retos y dificultades a las que se pueden enfrentar constantemente en su día a día, aburrimiento escolar, dificultad para relacionarse con sus compañeros, perfeccionismo, hipersensibilidad, ansiedades y en ocasiones se encuentran desmotivados.

Podemos apoyarlos estimulando su curiosidad, fomentando la creatividad, proporcionando retos adecuados, buscar programas apropiados para altas habilidades, enseñar a moderar las emociones, buscarles amigos con actividades similares, ofrecerles retos intelectuales (lecturas, proyectos, juegos mentales).

Niveles de IQ se consideran altos

115–129:Superior al promedio

130–144: Alta capacidad / superdotación

145–159:Altamente superdotado

160+:Excepcional o prodigio

Apoyar a niños con IQ alto requiere siempre de estimular su mente sin descuidar lo emocional, validar lo que sienten, evitar presionarlos, compararlos y etiquetarlos solo como el niño "inteligente" hacerles ver que tienen un gran potencial para ayudar y crecer. "Compartir lo que sabes ayuda a otros"