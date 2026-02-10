Todo parece indicar que de cara a la elección de Junio en donde los Coahuilenses salgamos a elegir a quienes serán nuestros nuevos Diputados locales, esta todo ya más que listo.

Por parte del Partido Revolucionario Instituciónal (PRI) tal parece que todo está escrito y al menos en la región Centro del Estado donde convergen 3 distritos ya cuentan ellos con candidatos.

Cristina Amezcua González, Esra Cavazos, y Héctor Miguel García Falcón están ya más que listos.

Que quienes son los suplentes, esos nadie aun sabe pues al final de cuentan son puestos que nadie pela y que nadie quiere pues al final solo van de relleno.

Será este fin de semana cuando estas personas o al menos quieres tengan algún cargo público presenten sus respectivas renuncias o licencias para dejar temporalmente su cargo pues la ley marca como fecha límite el día 15 de Febrero.

ALCALDE CHINGON

Si existe en Coahuila un Presidente Municipal en toda la entidad que goce del respeto, aprecio y respaldo del Gobernador Manolo Jiménez ese es el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez.

Y es que en su última vista por este municipio el jefe de la comuna Monclovense habló de la polémica en torno al ex alcalde de Tequila Jalisco Diego Rivera quien fue puesto tras las rejas por abusos, extorsión y su relación con grupos de la delincuencia organizada.

Destacó que mientras en otras partes hay alcaldes cuestionados el volltea a Coahuila y ve a Carlos Villarreal trabajando por la ciudadanía y en favor de la seguridad un alcalde Hiperchingon dijo el Gobernador.

FORTALECE PRI COAHUILA SUS ORGANIZACIONES

En el marco del evento estatal de entrega de nombramientos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, destacó la fortaleza, unidad y organización del priismo coahuilense, al asegurar que el partido se encuentra listo y "echado pa´ delante" para enfrentar el próximo proceso electoral.

La jornada inició con un mensaje de bienvenida a cargo de Adrián Herrera López, secretario técnico del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, quien resaltó la importancia de la coordinación interna y el fortalecimiento de las estructuras partidistas como base del proyecto político del tricolor en la entidad.

Posteriormente, se llevó a cabo una capacitación impartida por Georgina Cano Torralva, secretaria de Sectores y Organizaciones del CDE del PRI en Coahuila, quien destacó el papel estratégico de los sectores y organizaciones como motor de cercanía social y movilización territorial.

Durante el evento, Gabriel Elizondo Pérez, consejero político estatal, dirigió un mensaje en el que reconoció el trabajo de la militancia y subrayó la relevancia de la unidad partidista para enfrentar con éxito los retos del proceso electoral que se avecina.

Asimismo, se desarrolló una capacitación a cargo de Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal, enfocada en el fortalecimiento de la estructura operativa y en la preparación rumbo a la jornada electoral.

En su mensaje central, el presidente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que este encuentro no solo representa un acto protocolario, sino una muestra clara del compromiso y del trabajo partidista que se realiza en cada rincón de Coahuila.

"Este encuentro estatal no es solo un símbolo de nuestra fuerza, es la prueba palpable de que en la unidad encontramos nuestro verdadero poder", expresó, al agradecer el esfuerzo incansable de los sectores, organizaciones y liderazgos presentes.