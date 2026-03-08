Pleito en Colegio la Salle de Monclova durante elección de Rey y Reina

Pleito en Colegio la Salle Monclova

Vaya alboroto que se suscitó al interior del Colegio la Salle de Monclova cuando un grupo de padres de familia del mencionado plantel estallaron en cólera durante un festejo en donde se llevaría a cabo un cómputo para elegir a la Reyna y al Rey "del Cole".

Resulta, según algunos padres molestos desde que se dio inicio el proceso hace unas semanas para el registro de planillas iniciaron algunos maestros con situaciones no muy "sanas" y legales.

Resulta fueron 6 planillas las que se registraron sin embargo una mentora del colegio que forma parte de la comisión organizadora, empezó a "poner trabas" a algunos grupos a los cuales orilló a retirarse y al final dejar solo a dos equipos, celeste y rojo.

Sin embargo durante el festejo que prometía ser todo alegre, sano y bonito resultó ser un completo desastre pues al más Estilo del viejo PRI resulta que al momento del cómputo "se les cayó el sistema" y los votos del grupo que marcaba evidente tendencia a ganar, fueron a parar al grupo contrario y resultó perdedor pues nada más y nada menos el que llevaba la delantera.

El descontento llegó a tal grado que hubo rechiflas, gritos, empujones y una que otra mentada y no precisamente de menta.

Incluso la mamá de la niña representante del grupo Rojo que evidentemente llevaba la delantera y a la cual le dieron como premio de consolación la Corona de Princesa misma que evidentemente molesta fue y regresó a los "carnales" directivos de esa otrora prestigiada institución mismos que tomaron dicha corona y poco les importaron los reclamos pues ellos solo se dedican a cobrar las colegiaturas, sin importar los desmanes que sus estudiantes cometen de forma continua, como borracheras y fiestas privadas dentro de sus aulas.

La verdadera historia del 8 de marzo

8 de marzo (1908), fábrica "SIRTWOOT COTTON", Nueva York.

A partir del 1900, las mujeres venían arrastrando unas condiciones de trabajo pésimas, las jornadas laborales eran agotadoras, hasta 14 horas diarias, si a ello le sumaban el embarazo, la lactancia, las tareas del hogar extenuantes, y los sueldos irrisorios en jornadas más extensas que los hombres, así como castigos económicos y multas por ir al cuarto de baño "más de lo que creían debido".

Contrastaba esto con el agravio comparativo que a los hombres se les permitían pequeños descansos para fumar en horarios más pequeños. Es decir, la mujer era contratada como mano de obra barata y doblemente explotada.

Un 5 de Marzo 1908, varias compañías neoyorquinas textiles, unas 40.000 mujeres, comenzaron una huelga solicitando:

- Igualdad en el salario

- Jornadas laborales de 10 horas

- Rechazo a la explotación laboral infantil.

- Legalizar a las obreras la sindicalización como al hombre.

El 8 de marzo 1908 obreras de la empresa Sirtwoot Cotton, de Nueva York, decidieron de forma pacífica encerrarse en la fábrica.

Tanto los empresarios como el gobierno vieron un gran peligro en estas reivindicaciones. El propietario de Sirtwoot Cotton cerró la fábrica con candados y prendió fuego. A la hora del incendio no se disponía más que de 29 cubos de agua. La fábrica tenía unas débiles escaleras de incendio que en cuanto quisieron utilizarlas, se desplomaron.

Las jóvenes obreras se lanzaban al vacío. Las mujeres saltaban de tres en tres desde los 9 pisos de la fábrica. Los que intentaron ayudar, sujetaron mantas desde abajo, pero con el peso de sus cuerpos se iban rajando y terminaban sus cuerpos en el suelo. Las mangueras de los bomberos apenas podían llegar al 7º piso y la fuerza del agua era débil para sofocar el fuego.

Las pocas puertas que no estaban bloqueadas abrían hacia adentro, con lo que no podían abrirse debido al humo y al afán de querer salir, se agolpaban una tras otra delante de las puertas, mientras el fuego ardía en sus ropas y pelo.

Encontraron a 25 mujeres agolpadas en un vestuario.

Murieron calcinadas 129 mujeres. Las edades estaban comprendidas entre 19 y 24 años.