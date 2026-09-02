Preparan mega marcha

Al aproximarse la fecha de la segunda convocatoria de remate de AHMSA, ex obreros de la empresa programaron una mega marcha en donde esperan la participación de la sociedad en general, y demostrar el cansancio y desesperación que presentan ante la situación económica que presentan.

Julián Torres Avalos, dirigente de la Asociación en defensa de los derechos de los trabajadores dijo que la movilización es para llamar la atención de autoridades federales, conseguir se involucren dentro del proceso a efecto de que en la próxima subasta la empresa se venda.

Dijo que esta movilización no será exclusiva de ex trabajadores la convocatoria es para todos los afectados, familias y sociedad en general porque de una u otra manera a todos afecta, por ello es importante demostrar a las autoridades que se encuentran unidos en un mismo camino.

"Ya estuvo bueno, tenemos que salir a la calle para exigir que nos atiendan, ya va para cuatro años y no hay solución, es cierto el próximo 25 es la subasta pero no existen garantías de que la empresa se venda, mientras la desesperación de los ex trabajadora y sus familias va en aumento" indicó.

Por otro lado, a pesar de que en su segundo informe la presidenta Claudia Sheinbaum, no tocó el tema de Altos Hornos de México, sigue atenta al proceso de modo que este ocho de septiembre a la una de la tarde el sindico Víctor Manuel Aguilera Gómez comparecerá ante la juez federal Ruth Huerta García.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que ayer recibió copia el acuerdo en donde se ordena que el síndico comparezca para aclarar cada uno de los procedimientos que ha a autorizado y la situación que guarda el proceso de quiebra de la empresa.

Dijo que con esta acción s vuelve a demostrar que el proceso se vigilado por el Gobierno Federal, por esa razón se ordenó la comparecencia del sindico que por ley está obligado a acudir y presentarse, de lo contrario puede enfrentar serios problemas legales, esto no es un juego.

"Y aunque en la lectura de su segundo informe la presidenta de México no se refirió ni tocó el tema de la quiebra con este acuerdo se refleja que sigue dentro del asunto, que no es posible manejar la quiebra sin informar detenidamente y paso a paso la manera como ha manejado el proceso" señaló.

En otro tema, aunque todavía no hay información oficial de que maestros cubanos lleguen a trabajar a México, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que se preparan para evitar que la intención sea desplazar maestros mexicanos frente a grupo.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional dijo que eso no lo van a permitir y destacó que todavía no es oficial que eso pueda ocurrir, pero de cualquier manera desde ya van a estar al tanto de ese proceso y no van a permitir afectar a maestros mexicanos con grupo de alumnos.

"Quizá sea para que hagan cursos o alguna otra actividad porque en México hay maestros capacitados y preparados para su función, a eso se agrega que hay lista en espera, maestros que buscan una plaza entonces ellos son los que tienen derecho, no pueden ser hechos a un lado por Cubanos" enfatizó.

Indicó que el SNTE es una organización que siempre ha buscado el bienestar de los agremiados en este caso maestros por ello insistió que primero son los mexicanos, ellos tienen derecho al trabajo y subrayó que hasta la fecha no hay información oficial sobre ese proceso.

Nos leemos mañana..