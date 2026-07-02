Pide SNTE cuatro clínicas del ISSSTE

El director general del ISSSTE Martí Batres, recibió la petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para construir y poner en funcionamiento cuatro clínicas en municipios de la región centro y con ello mejorar el servicio y la atención a los derechohabientes.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 dijo que se busca que en Candela, Monclova, Frontera y Castaños se cuente con el servicio ya que actualmente los pacientes tienen serios problemas al ser obligados a desplazarse a Monclova, pero la clínica es insuficiente.

Señaló que si la institución tiene interés por resolver de manera positiva la petición se consiguen los recursos como ocurrió en Castaños en donde se autorizó una plaza para un médico y otra para una enfermera, pero todavía no es suficiente puestos que se requiere una clínica.

"En los municipios antes señalados no hay clínica hospital, entonces todos los pacientes por necesidad tienen que viajar a Monclova, eso representa pérdida de tiempo pero además saturación del servicio, a eso se suma que muchas veces requieren servicio de especialidades" señaló.

Por otro lado, la postura del Gobierno de Estados Unidos de no renovar la firma del Tratado de Libre Comercio y dejar abierto el camino para que se revise cada año en realidad que representa un serio problema puesto que los empresarios no estarán en condiciones de programar actividades.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que es innegable que el sector automotriz será afectado, junto con las armadoras también se involucra al sector de auto partes toda vez que en México se fabrican las unidades que trasladan al vecino país.

"No hay duda que será un efecto que afectará todo el sector exportador a los Estados Unidos, y aunque se trata de decir que no va a pasar nada, es al contrario en poco tiempo habrá serios problemas, entre otros recorte de personal e incluso hasta el cierre de empresas" pronosticó.

Ante esa posibilidad dijo que es importante que la delegación mexicana que negocia el tratado comercial tienen que seguir con el mismo plan de alargar otros años más el acuerdo por ser la manera de evitar mayores problemas a la economía, cuestión de recordar los recortes de personal.

En otro tema, los ex trabajadores de AHMSA insisten en reactivar movimientos de presión si acaso para el 15 de julio no hay nada sobre la venta de la acerera lo que hace ver que no dimensionan la realidad porque pueden publicar todas las convocatorias que quieran pero aquí el punto es si en realidad hay interesados.

Porque es cierto mucho se ha dicho que hay empresarios interesados pero en la vida cotidiana no hay nada, la última información que circuló fue en el sentido de que los interesados ponen sus condiciones, no quieren comprar todo, mucho menos las minas de mineral de fierro.

Y es que dicen que solo unos departamentos se encuentran en condiciones de reactivarse entonces no necesitan las minas, ese punto en cierta forma mantiene detenidas las negociaciones y pues de poco o nada sirve que se publique la convocatoria si no hay interesados.

No se descarta que el plan sea agotar ese proceso y dejar la venta abierta, entonces si ya si condiciones es posible que se venda en partes, solo los departamentos que pueden volver a operar es una realidad, así que son o sin cierres de carreteras, eso no va a resolverse de la noche a la mañana, al tiempo..