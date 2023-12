Que el 21 habrá buenas noticias para trabajadores

Ahora todo se enfoca al 21 de diciembre fecha en que se celebre la asamblea de accionistas y por supuesto es escenario para que circulen una serie de rumores que apuntan van anunciar el pago de unos tres meses de salario y otras prestaciones pero se insiste nada es oficial.

Y es bueno aclarar las cosas por lo anterior en las mismas redes sociales hay obreros que dicen queremos todo el dinero si no seguimos con las puertas cerradas, que nadie entre, y como que está fuera de orden esa postura incluso la respuesta principalmente de amas de casa con pensión alimenticia no se dejó esperar.

Les respondieron que se apunten los que no quieran recibir parcialidad pero que no opinen ni hablen por todos sobre todo en donde hay niños y estudiantes un pago vendría a caer del cielo, van más allá cuando advierten que si es necesario ellas como mujeres afectadas los van a retirar.

Con esto se alcanza a observar la desesperación que presentan, pero es bueno no calentar el ambiente, ni tampoco asegurar que habrá pagos, lo correcto es esperar, en el transcurso del año hubo asambleas y no salió nada, todo igual entonces la recomendación es guardar calma y saber esperar.

Por el lado social, sigue la negativa de aceptar unidades japonesas, no se ha modificado la página del Repuve, incluso también en Recaudación de Rentas rechazan esas citas, lo que obliga a propietarios atender la recomendación de no pagar, después batallan para recuperar su dinero.

Y eso ocurre porque hay organizaciones que ofrecen regularizar todo tipo de unidades pero es falso, cuestión de recordar el mensaje del encargado del Repuve Alejandro Pérez Fernández, quien dijo que antes de pagar acudan al módulo localizado en el estacionamiento del aeropuerto.

Ahí es donde se les dice la realidad, quienes ofrecen está comprobado que no cumplen, además son tramites que ellos de manera individual pueden manejar, por lo tanto no hay necesidad de que paguen, sobre todo en el caso de las unidades japonesas que aún no entran dentro del proceso.

Es bueno recordar que empresas empezaron a pagar el aguinaldo a sus trabajadores que aprovechan, pero es tiempo de reflexionar hay muchas organizaciones que ofrecen legalizar, pero solo el Repuve es quien puede, es una realidad que por supuesto debe tomarse en cuenta y no ser víctima de fraude.

En otro comentario hoy se celebra la tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, cientos de feligreses acompañan la imagen y en medio de oraciones y canticos caminan más de diez kilómetros pero como es gente de fe poco les importa el largo trayecto.

Pero la nota mala es que el once por la tarde noche no se va a celebrar la peregrinación que salía del atrio del Santuario de Guadalupe y concluía en la explanada de la planta Uno de Altos Hornos de México, era encabezada por directivos sindicales y los esperaban altos directivos de la acerera.

Como dijo el padre José López Sandoval, no hay condiciones para celebrar ese evento religioso, las condiciones como se encuentra la empresa lo impiden, por lo tanto se va a celebrar una misa a la siete de la tarde del once en el Santuario de Guadalupe que será oficiada por el obispo Hilario González.

Solo queda el recuerdo de ese evento incluso la mayoría de las ocasiones el propio Alonso Ancira Elizondo esperaba en la explanada y se encargaba de dar a conocer los planes de producción para el año siguiente, la verdad como cambiaron las cosas de eso no hay la menor duda.

Nos leemos mañana..