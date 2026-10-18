Queda en su consciencia

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, dijo que el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, paso de la ilusión a la desilusión de los trabajadores y la sociedad en general al incumplir con su compromiso de comprar Altos Hornos de México, en cierta forma su participación fue un engaño.

"Es cierta forma fue un engaño, una burla y eso causó sentimientos de desilusión que amargó a los trabajadores que confiaban en que si podría comprar la empresa, ahora esa ilusión se convirtió en frustración lo que parecía una buena intención finalmente no lo fue" señaló.

Dijo que ahora después de conocer que quedó fuera viene la desilusión, desmoramiento, después de la simulación que hizo al decir que compraría AHMSA, pero reiteró a los trabajadores poner en manos de Dios a quienes tienen el poder de tomar la decisión de comprar la empresa.

"El sabe que Dios lo tendrá en su consciencia, la burla que hizo no es cualquier cosa, la frustración, el enojo estarán siempre en la consciencia del empresario que en cierta forma se burló de los trabajadores que empezaban a verla salida que les permitiría recibir su liquidación" apuntó.

Y en ese mismo tema, el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, fue utilizado con fines perversos, alagar la quiebra de AHMSA y en caso de ser llevado a juicio corresponde a la autoridad clasificar el delito cometido por mentir a una autoridad al ofrecer comprar la empresa, dijo el abogado Miguel Angel Reyna Adam.

Señaló que en medio de este escándalo se encuentra gente que se opone a la venta de la siderúrgica y por ello por todos los medios se involucran por medio de gente inocente y con ello alargar la venta pero finalmente se tendrá que vender porque es la manera de cumplir a los trabajadores.

"Es cierto el empresario ofreció mil 400 millones de dólares por la empresa pro incumplió con el pago de la garantía, automáticamente quedó fuera de la subasta pero dejó un profundo malestar entre los trabajadores que daban como hecho la venta y estar en condiciones de recibir su liquidación" señaló.

´Pronosticó que pese a todas las adversidades finalmente Altos Hornos de México será vendida a pesar de las condiciones en que se encuentra la empresa es atractiva con una buena visión de negocios será posible reactivar operaciones, pero sobre todo cubrir las liquidaciones.

Por otro lado, la inversión en la región seguirá avanzando, no al ritmo que se requiere pero cuando menos habrá oportunidad de generar empleos que se requiere para detener la migración de muchachos que ante la falta de oportunidades de trabajo toman la decisión de salir de la región.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que hay buenas perspectivas para antes de concluir el año e incluso para el próximo mes de noviembre se tendrán buenas noticias, de acuerdo a proyectos de inversión que existen para la región.

Señaló que la ventaja de Coahuila es el tema de seguridad y la mano de obra especializada por ello la necesidad de detener la migración porque está comprobado que quienes se van ya no regresan, se ajustan a la calidad de vida de otras regiones y simplemente ya no quieren retornar.

"Creo que con dos empresas que generen unos mil empleos directos será posible generar oportunidades de empleo, otro aspecto es la tranquilidad laboral y sindical, los trabajadores no quieren saber de conflictos, lo único que les interesa es la conservación de su fuente de trabajo" apuntó.

Nos leemos mañana..