Se venderá AHMSA a menor precio

La jugada en la venta de AHMSA es clara, se venderá a menor precio y ha final el problema es conocer el proceso para cubrir las liquidaciones a trabajadores, si Afirme y Cargill van a pedir plazo o pagar en parcialidades, es un tema que debe de tomarse en cuenta.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que la aparición de José Arturo Domínguez, como posible comprador siempre fue un distractor para dar tiempo e irse a la tercera subasta y con ello dar tiempo al tiempo.

"Desde un principio se vio que el empresario simplemente no traía dinero para comprar la empresa, no entiendo porque se le permitió participar, se tiene que entender que a final los trabajadores son los más afectados con alargar la venta, porque de acuerdo a la ley el precio va a la baja" indicó.

Por ello se pronunció porque haya celeridad en el caso al mismo tiempo castigar a quien o quienes fueron responsables de la quiebra tomando en cuenta que desde cuando menos dos años antes sabían que la empresa tronaría y era el momento de empezar a liquidar a los trabajadores.

En otro tema, la inversión del Grupo Arcosa por 2 mil 100 millones pesos en una Galvanizadora, refleja que empresarios le apuestan a Coahuila por la seguridad, la buena relación con el Gobierno del Estado y la estabilidad laboral que identifica a la entidad, dijo Mario Dante Galindo Montemayor.

"No hay duda que con esa inversión se fortalece la potencia que tiene Coahuila, contrario a otros Estados en donde la inseguridad impide el desarrollo, en Coahuila existe todo tipo de condiciones que garantizan la inversión y eso representa la generación de miles de nuevos empleos" apuntó.

El dirigente empresarial puso como ejemplo Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora entre otras entidades en donde simplemente no se puede trabajar, el crimen organizado tiene en sus manos esas entidades mientras que en Coahuila hay tranquilidad y seguridad plena.

Lo anterior es por la excelente labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que ha sabido mantener una entidad en paz, un estado en donde la inversión está garantizada en donde hay mano de obra capacitada y preparada, además un buen ambiente laboral que garantiza la inversión.

Por otro lado, Fernando Córdoba Campos, se convirtió en el nuevo Pedro, como una promesa hecha tras su salida de Altos Hornos de México, prometió a Dios que no se rasuraría la barba hasta que la empresa vuelva a funcionar y les paguen su liquidación a todos sus compañeros.

"Es una promesa que hice a la Virgen y lo estoy cumpliendo y salí en junio del 2023, firme convenio de pago pero unos meses después se declaró la quiebra de la empresa y ratifique mi promesa divina no voy a rasurarme, barba seguirá hasta el día que nos paguen y se reactive la empresa" reiteró.

Incluso dice que por el crecimiento de su barba, en un grupo de la iglesia y ya van tres años que participa en el viacrucis viviente del viernes santo como si fuera Pedro, un personaje que emula por su gran parecido y dice que esa comparación no le molesta sino todo lo contario.

También participa en el Grupo de los miércoles, todos sus ex compañeros que siguen en la lucha lo llaman Pedro, no Fernando que es su nombre de pila, también a manera de broma le comentan que el nuevo Pedro, nació por el cierre de Altos Hornos de México por la promesa hecha a la Virgen y a Dios.

Nos leemos mañana..