Reclama Ervey 150 mil pesos a AHMSA

Antes de la quiebra, al obrero Ervey Valenzuela, le retuvieron 250 semanas como supuesto pago del crédito Infonavit, sin embargo ya estaba pagado, ahora reclama 150 mil pesos que se le descontó de su salario, dinero que nadie sabe a dónde fue a parar puesto que nadie le aclara.

El afectado, explicó que solicitó un financiamiento del Infonavit para la compra de una vivienda por quince años se le descontó hasta que en el 2021 concluyó, saldo su deuda pero de manera indebida se le siguió descontando de su suelo semana tras semana, pero la empresa no reportó el pago.

“Fueron 250 semana que me descontaron, el Infonavit me regresó 30 mil pesos AHMSA se quedó con 150 mil pesos, dinero que busco la manera de recuperar de forma doloso me descontaron a pesar de que sabían mi crédito ya estaba liberado, ahora tengo que buscar la forma de recuperar el dinero” dijo.

Incluso señaló que el sindico Víctor Manuel Aguilera Gómez, tiene el compromiso de responder, así como busca pagar dos millones y medio de dólares a acreedores y personal que dice lo apoya en el manejo del expediente el compromiso es que también busque la manera de que le regresen los 150 mil pesos.

Por otro lado, el juzgado laboral local, presenta serios problemas ha grado que los expedientes tienen que esperar hasta tres años para resolverse, cuando la ley señala que todos los casos deben quedar listos en cuando mucho un año pero es letra muerta porque es todo lo contrario.

El abogado Daniel González Méndez, dijo que otro problema es la postura de los notificadores a quienes tienen que pagar transporte, refrescos y hasta una propina cuando concluyen de notificar, cuando la realidad es que el servicio debe ser gratuito porque reciben su salario.

“Es un total descontrol, el Tribunal Laboral, no responde a la ley, el manejo de expedientes tarda hasta tres años porque falta personal, es la misma cantidad de cuando entró en operaciones hace ya casi tres años, por eso se requiere poner atención y corregir todas las deficiencias” indicó.

Recordó que cuando entró en vigor la reforma laboral siempre se dijo que los expedientes tardarían cuando mucho un año para su solución, pero en la práctica y la realidad es otra, muchas deficiencias que a final afecta a los trabajadores porque es lenta y selectiva la ley, denunció.

En tema deportivo, el presidente ejecutivo de Acereros Gerardo Benavides Dávila, dijo que hay mucha emoción por haber cumplido el primer objetivo que era clasificar a los play off después de una temporada muy larga donde el equipo peleó todos los días, todos los juegos y ahorita el equipo está más unido que nunca y hay que apoyar.

“Porque creo que el cerrar como está cerrando el equipo es importante para los ánimos de pues de todos los de todos los jugadores y pues seguir peleando un juego por juego día por día y darlo todo en cada juego los jugadores vienen más unidos, desde el manager y todo el resto del equipo” subrayó.

Benavides, reiteró que desde su punto de vista vienen muy unidos, hay una unión desde el manager con Gabriel Castro, coaches, jugadores con mucha experiencia y los novatos que traemos este vienen listos para cualquier reto y creo que ahí se está se está viendo en los juegos que el equipo está listo para pelear.

“Entre los novatos, tenemos a Brian Corral, a Juan Mora, a Amílcar Carrión, de aquí de Monclova, que creo que fue alguien que tuvo una temporada increíble y que ojalá que su sueño sea eventualmente estar en Grandes Ligas que yo creo que es cuestión de tiempo en que un equipo lo busque para seguir con su sueño subrayó.

Nos leemos mañana..