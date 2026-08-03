Sin información sobre el retiro del montacargas

El plazo fijado por el juzgado federal para retirar el montacargas del interior de Altos Hornos de México sigue corriendo, los paristas que se encuentran en la puerta tres no tienen información y siguen en su postura de que no van a sacar nada hasta que la empresa pase a otras manos.

Ervey Valenzuela, dirigente del grupo de obreros en movimiento reiteró que mantienen su postura de que no habrá retiro, que los propietarios esperen, pero se muestran cautelosos cuando reconocen que son minoría y en caso de que lleguen elementos policiacos tendrán que hacerse a un lado.

"No queremos héroes sabemos que es una orden de un juez federal, pero le apostamos a que la empresa Bravo Montacargas, que reclama el bien con un precio de 20 millones de pesos acepte la tregua, tomando en cuenta que la decisión de los trabajadores es mantener el movimiento" señaló.

Dijo que mientras se llega la hora que acudan los representantes de la empresa acompañados de autoridades seguirán en plantón hasta en tanto no se venda, incluso se fijó fecha el 25 de septiembre para la segunda subasta entonces es favorable que esperen para evitar problemas.

Por otro lado, los obreros de Hércules, mantienen su posición de ser escuchados y les envíen un representante del sindico para que les informe el estado que guarda el proceso de quiebra, toda vez que siguen en completo olvido sin nadie que les asesore e informe la realidad.

Reconocen que mucho se ha dicho que en una página de internet pueden consultar pero la mayoría son personas grandes, que desconocen el manejo de ese sistema informativo además muchos no tienen computadora y les falta recursos para trasladarse a Camargo a recibir asesoría.

"Hace muchos meses nos dejaron en completo olvido, el sindicato minero ya se olvidó porque no hay planes para reactivar la fuente de trabajo, entonces no ven ganancia y prefieren alejarse, eso ha provocado inquietud entre las familias que aún seguimos en el mineral" señalan en su escrito.

Insisten que una autoridad debe tocarse el corazón para que autorice a un funcionario del juzgado trasladarse hasta el mineral para que entreguen información, toda vez que es mucha la inquietud y malestar son familias que siguen en espera de la venta y posterior pago de liquidación.

En otro tema, la primera fase del proceso de reclutamiento de personal de la empresa Yura concluyó, el siguiente paso es seleccionar a los que si pasaron la primer prueba, y luego para fines de este mes volver abrir el reclutamiento en las dos ocasiones que han reclutado interesados encontraron buena respuesta.

Una sugerencia sería aclarar a quienes se queden a mitad de camino que no fueron seleccionados, lo anterior en razón de que siguen con la esperanza y se preguntan si se mantienen en espera o buscan otra opción, la verdad que es positivo aclarar las cosas y no tenerlos en espera.

Al menos es el reclamo que hacen los que en junio acudieron al museo Pape a entregar papelería, en esta segunda fase una de las preguntas que se hacían es que paso con la entrega de papelería de ese mes, y dicen que cuando vía telefónica preguntan no hay respuesta.

Señalan que siguen en espera porque la opción que tienen para encontrar empleo es migrando de Monclova pero no quieren salir, su interés es seguir en la ciudad, por ello por respeto lo correcto es aclarar las cosas y cuanto antes mejor, les decirles que no serán contratados es lo correcto.

Nos leemos mañana..