Se podría crear una empresa de capital mixto

Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Eugenio Williamson Iribarren, de seguir la situación en AHMSA sin avanzar si es posible que el gobierno federal intervenga por medio de Pemex y Nacional Financiera y junto con empresarios echar a volar la empresa.

Dice que si hay condiciones para ello cuestión de entender que la federación ya dio facilidades en cuanto a los adeudos pendientes, entonces ahora lo que sigue es buscar la manera de rescatar la empresa, el equipo se sigue deteriorando, poco a poco dejará de estar en condiciones de volver a funcionar.

Eso por un lado porque por otra parte es urgente se liberen recursos para pagar salarios, los trabajadores ya no pueden seguir en las condiciones actuales, es necesario les paguen aunque sea una parte, eso será al momento de la inyección de recursos, no hay la menor duda de ello.

Por esa razón indicó que ya es tiempo de encontrar la salida al problema, el año va a brincar y no hay nada, todo sigue entrampado, detenido ante la serie de acciones legales que se aplican, pero eso lejos de ayudar estorba, lo correcto es que se ponga a jalar o cuando menos pagar a los trabajadores.

En otro tema, los trabajadores siguen con su postura de exigir su dinero, pero no hay respuesta ya fueron a México y no trajeron nada, ya tocaron todas las puertas y no hubo nada positivo, en donde más se encuentra la situación de la fregada es en Hércules, no hay fuentes de trabajo.

Lo mismo en la Perla, poco a poco esos pueblos mineros se convierten en fantasmas al abandonar las familias esos lugares, migran en busca de mejores condiciones de vida al ser conscientes que los yacimientos mineros no van a servir, los dejaron inundar, además el ferroducto en cierta forma desapareció.

Gente que conoce del caso señala que es poco probable que vuelva a operar aunque la empresa arranque operaciones tendrían que traer el mineral de otras partes del país, que será muy lenta la reactivación de la fuente de trabajo y muchos dicen que quieren su liquidación.

Por esa razón no se entiende la postura esa de que el Sindicato Minero emplazó a huelga a la empresa, que habrá audiencia, nada más fuera de orden, si no hay empresa no hay sindicato, además no hay funcionarios listos para sentarse a negociar y se alcanza a observar que el interés es otro.

Por el rumbo de la CTM, Mario Galindo Montemayor, dice que se debe legislar para terminar con la acción de los bancos que ofrecen créditos vía telefónica, otros hablan para cobrar pero sin preguntar detalles si quien contesta es la persona a la que buscan, por eso hay quejas.

Como ejemplo el caso de un trabajador a quien le apareció un deposito y al acudir a preguntar la respuesta fue que es el crédito que autorizó a pesar de que nunca le hablaron ni autorizó nada, a pesar de que intenta den de baja el dinero, le dicen que no se puede hacer nada y que disponga del dinero.

Hay otro caso a un trabajador que le llaman para cobrarle, sin que tenga adeudo, eso ocurre porque los encargados del Call Center Bancario, no verifican identidad de quien contesta, lo malo que lo hacen a temprana hora y hasta en 30 ocasiones durante el día causando malestar.

"Creo que es tiempo de poner un alto a esa situación, que se legisle para impedir a los bancos que cobren o molesten a clientes y ni clientes por teléfono, esa acción ya no puede seguir, es molesto para quienes reciben la llamada, además pueden hacer mal uso de la información personal" apuntó.

