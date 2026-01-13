15% de aumento salarial piden burócratas

El Sindicato de Burócratas Municipales emplazó a huelga al ayuntamiento para revisar el tabulador salarial, parten de un 15 por ciento para negociar aunque son conscientes que a nivel nacional se fija el porcentaje que se conseguirá, dijo el Secretario de Estadísticas de la organización.

Rogelio Meléndez Valero, señaló que ya arrancaron las pláticas para el asentamiento de bases y partir a negociar en los próximos días y recordó que el tabulador actual vence el 14 de febrero a las doce del mediodía con un minuto para entonces esperan que ya se tenga el ofrecimiento.

Dijo que aunque es solo revisión del tabulador contemplan incluir contratación de personal a efecto de mantener la plantilla laboral completa, las vacantes corresponden a burócratas que se han retirado por jubilación o pensión y apelan al buen ambiente entre las partes para un buen arreglo.

"La relación es buena, tanto del presidente municipal como del Secretario del Ayuntamiento, tesorero y el director de recursos humano por ello tenemos confianza en que la negociación de buen resultado, el ofrecimiento será efectivo a partir del primero de enero será retroactivo" señaló.

Por otro lado, al parecer los problemas para contratar personal sigue pesado, al menos la empresa Dual tiene problemas, no ha logrado completar la plantilla que se requiere a pesar de que ofrece diversas prestaciones que en realidad pega de manera positiva en el bolsillo de los trabajadores.

Hay quienes dicen que pese al serio problema de desempleo en el caso de los ex trabajadores de AHMSA no existe interés por acomodarse y es que hay una diferencia abismal entre los salarios y prestaciones con el resto de las empresas, es decir como que todavía no se acomodan a la realidad actual.

Incluso hay quienes siguen en espera de la reactivación de la siderúrgica por esa razón es bueno se les aclare que si acaso se llega a reactivar será con un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y nueva forma de trabajo, no esperar que todo sea igual porque definitivamente eso no será posible.

Otra prueba es que existe trabajadores que partieron a Saltillo y otras partes del país un buen número ya se regresó, ocurre lo mismo con quienes siguen en Monclova añorando los viejos tiempos de AHMSA, triste realidad pero tienen que ajustarse a la realidad todo cambio por completo.

En otro tema, los encuentros deportivos del próximo fin de semana llenaron por completo los hoteles de Monclova, se espera una millonaria derrama, sobre todo porque son varios días entonces los competidores tendrán que hacer muchos gastos y eso reactivará la economía regional.

Armando de la Garza Gaytan, empresario del sector turístico dijo que esa inercia que se arrastra desde el año pasado, en realidad deja muchos beneficios, sobre todo cuando las competencias deportivas son por varios días, en ese sentido el turismo deportivo deja millonaria derrama.

Porque no es lo mismo que vengan un día y se van, cuando pernoctan en Monclova, se tiene que hacer una serie de gastos, desde hotel, alimentación, gasolina y otros gastos más que benefician a diversos sectores comerciales por ello es favorable que siga esa actividad de fomentar el turismo deportivo.

"Es millonaria la derrama, desde el año pasado el municipio ha coordinado diversos eventos deportivos y este 2026 viene igual, incluso todos los hoteles de Monclova ya están llenos, las habitaciones se encuentran reservadas cuando menos hasta el domingo, lo que da una idea del beneficio económico" subrayó.

