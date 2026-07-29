Fijan fecha para la segunda subasta de AHMSA

De acuerdo a la programación será el 25 de septiembre cuando se celebre la segunda subasta de AHMSA, pero aún falta conocer el procedimiento a seguir, es decir los lineamientos que se aplicarán para la puja, pero la verdad no es para cantar victoria y pensar que ya está lista la venta.

Por principio hay que esperar a conocer si se presentan postores, lo que ofrecen y en cierto momento el sistema de pago porque los postores por supuesto que no van a llegar con el cheque en la mano y decir aquí está o bien mostrando donde depositaron la cantidad ofrecida.

Un tema bastante delicado que en realidad los interesados deben de conocer en razón de que tampoco se vale dar falsas expectativas porque eso ha ocasionado una serie de problemas sociales ya que un día se dice una cosa y la siguiente otra y toda sigue igual entonces hay que ser cautos.

Por Hércules reportan que funcionarios de AHMSA llegaron para aclarar las cosas y les dijeron que en realidad el sistema de pago no será como ellos quieren o buscan que será una cantidad menor, en cierta forma muy pequeña y eso levantó una serie de comentarios entre los lugareños que aún siguen en el mineral.

En ese sentido, Julián Torres Avalos, dirigente de la asociación por defensa de los trabajadores, dijo que es favorable que se haya ordenado la publicación de la convocatoria pero dijo que lo primero es esperar que se venda, para entonces estar en condiciones de empezar a manejar lo relativo a la liquidación.

Incluso mostró cautela al señalar que los trabajadores deben esperar y no caer en el error de dar como echo noticias sobre el monto que por liquidación se manejó, eso levantó una serie de comentarios y volvió a mover el ambiente entre los ex trabajadores que esperan su liquidación.

"Siempre le he dicho a los compañeros que por principio hay que esperar a que la empresa se venda, tenemos confianza que en esta segunda convocatoria ahora si se concretice la venta, ya fueron ocho meses de esperar después de la primera subasta entonces tienen que cumplir" indicó.

Lo anterior al recordar el compromiso presidencial de que la empresa pasaría a otras manos y cumplir con pagar a los ex trabajadores que en realidad se muestran impacientes por el manejo del proceso, en este camino han salido muchos obstáculos que impide avanzar como corresponde.

En otro tema, la posición de empresarios exportadores de mantener detenidas sus inversiones se puede complicar toda vez que el presidente de los Estados Unidos mantiene su política de no revisar el tratado comercial por años, mantiene su postura de que sea anual la revisión.

Sin duda que en cierto momento eso va a dificultar la inversión porque en un año pueden ocurrir mil cosas y como lo dijo Donald Trump, no me interesa para nada el mercado con México incluso hasta se burló lo que hace ver que las cosas se pueden complicar aunque se diga lo contrario.

Lo grave del caso es que mucha gente opina del tema pero sin conocimiento de causa, se atreven a decir que no hay problema, que no se necesita al mercado de Estados Unidos demostrando una total ignorancia de la realidad lo que eso representa para el país en materia de empleo.

Por si fuera poco la presidenta sale con su versión de que ya no hay mexicanos que quieran irse a trabajar a los Estados Unidos que en México hay empleo y mucho bienestar en cierta forma atizando el fuego y tratando de minimizar las cosas cuando la realidad es más fuerte de lo que se piensa.