La juez federal debe ordenar la subasta

Luego de que se conoció que el síndico de la quiebra de AHMSS entregó las bases para la segunda convocatoria, aumenta la posibilidad de que esto sea en el transcurso de la semana toda vez que a partir del primero de agosto, el personal del juzgado saldrá en su periodo vacacional.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero dijo que la noticia reitera que si hay interés de autoridades por cumplir con los tiempos establecidos y eso permite aumentar la esperanza de que en la segunda convocatoria la empresa se venda para que obreros reciban su liquidación.

"Es cierto en el transcurso de los años han salido una serie de obstáculos pero esta ocasión la juez ya autorizó la venta mientras que el sindico entregó la bases de la subasta, ahora corresponde a la juez ordenarla publicación que será cuando se conozca el procedimiento a seguir" indicó.

Leija, fue claro al señalar que las bases de la convocatoria se podrán conocer al momento que la juez publique y reiteró que si hay empresarios interesados en participar en la puja pero por razones de esos empresarios no ha dado a conocer la identidad, eso será hasta el día de la convocatoria.

Por otro lado, el proceso de reclutamiento en la empresa Yura Arneses avanza dentro del plazo programado a ocho días de abrir la bolsa de trabajo se han atendido entre 350 ya 400 aspirantes, el plan es contratar los primeros 6000 en esta primera etapa y para fin de año entre mil 200 a mil 400.

Angélica González, del área de Recursos Humanos de la empresa, dijo que el proceso para captura de solicitudes seguirá hasta el próximo viernes en el local que se localiza en la plaza del escultista hasta donde todos los días arriban buscadores de empleo con solicitud en mano.

Señaló que el plan integral es contratar hasta mil 400 trabajadores proceso que será en fases y para el fin de año contar con el número que la empresa requiere para iniciar operaciones en la zona industrial en los límites entre Frontera y Monclova a un costado de diversas industrias.

"Hay mucho interés de buscadores de empleo por entregar su solicitud y ser tomados en cuenta, es un proceso que se cumple, vienen decenas de aspirantes pero por falta de tiempo no se pueden atender a todos, se les cita para el día siguiente, con ello reciben su turno para la entrega de documentación" enfatizó.

En otro tema, del lado social, el comercio ambulante es gran consumidor de energía eléctrica pero se desconoce si solo están "colgados" de la red o en realidad están al corriente en sus pagos, es necesario que CFE o autoridades investiguen, señalo el presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

Oscar Mario Medina Martínez dijo que si es importante tomar en cuenta la recomendación tomando en cuenta que por ser de alto consumo y no contar con su medidor se presentan problemas en el servicio, además a eso se suma las condiciones en que se encuentra el sistema eléctrico de cada negocio.

En este sentido señaló que ante los fuertes calores, comerciantes han aplicado estrategias para controlar el consumo eléctrico, sobre todos los comercios clasificados como grandes consumidores que son los más afectados por las temperaturas que los obligan al uso de sistema de aire acondicionado.

"Se tienen que aplicar estrategias para el ahorro en el consumo eléctrico, porque es cierto que si clima es imposible permanecer en el interior de los negocios, eso afecta tanto a consumidores como a trabajadores que no pueden permanecer sin aire acondicionado por la temperatura" apuntó.

Nos leemos manaña..