Se vistió de negro el cielo de Monclova

Lamentable el incendio de ayer en uno de los patios de Altos Hornos de México, de acuerdo a información oficial, personas que se dedican al saqueo, al ser sorprendidos por guardias optaron por incendiar llantas en desuso, lo que provocó un fuerte incendio y mucho humo.

Eso ocasionó que el cielo de Monclova se vistiera de negro, fueron varias horas que permaneció en esas condiciones, el sur y el poniente de la ciudad inundados por ceniza que caía en los patios y por todos lados, eso fue por la labor de bomberos que se dieron a la tarea de combatir el fuego.

Agustín Ramos, director de Protección Civil dijo que desde el momento del reporte hicieron acto de presencia para combatir el siniestro, cuando menos por tres horas estuvieron trabajando finalmente lograron controlar el incendio y terminar con la angustia de la comunidad.

Incluso señaló que una unidad con elementos a bordo permanece en el área siniestrada para estar preparados en caso y se reavive el fuego atacarlo de inmediato y destacó que no se conoce la cantidad de ceniza que inundó el cielo de Monclova pero fue una cantidad muy grande.

Por otro lado el viernes fue día de asueto por el puente del día de muertos, y esa fue la razón por la cual el abogado conciliador que tiene en sus manos el proceso del Concurso Mercantil no dio a conocer nombres de acreedores de AHMSA ni tampoco cantidad de dinero por deuda.

La verdad que hay mucho interés de la comunidad en general por conocer ha detalle este proceso pues involucra a trabajador tomando en cuenta que en todo tiempo y momento ellos son los que llevan mano al momento que la empresa empiece a cubrir pagos, primero los trabajadores.

Pero se insiste mientras el gobierno federal no suelte la empresa será un poco difícil que se generen condiciones para que haya de manejar cuentas bancarias que siguen congeladas por lo tanto la empresa maniatada para hacer frente a pagos, incluso tampoco hay energía eléctrica.

Triste pero cierto que al Presidente López Obrador, no le interese para nada la situación que viven miles de familias de un tercio de Coahuila, aunque muchos digan lo contrario pero la realidad es que tiene en sus manos arreglar este asunto, aunque por el momento sigue asustado por la omisión en el caso de Guerrero y no hay forma de decir lo contrario.

En otro tema, la situación para obreros y empleados de confianza sigue pesada, es cierto muchos ya encontraron trabajo, el problema es la cantidad que van a recibir en diciembre por concepto de aguinaldo, muy bajo tomando en cuenta que no será todo el año solo el tiempo que llevan trabajando.

Se escucha que la empresa tiene interés en liberar parte de los salarios y prestaciones pendientes, pero se topan con que no hay manera de retirar, las cuentas siguen congeladas y es cuando se vuelve a insistir el gobierno federal tiene en sus manos apoyar a miles de familias, descongelando cuentas bancarias.

Mientras no se liberen la realidad es que no hay condiciones para pagar en parcialidades y hacer que miles de familias cuando menos tengan recursos y con ellos pasar una buena navidad y recibir el año tranquilos en espera de que el próximo año regresen las actividades.

Mientras no queda otra más que tener confianza, y en verdad no se ha perdido ayer con el incendio fue posible ver en redes sociales que se levantó el ánimo todavía no se conocía lo que ocurría pero en ese lapso de tiempo todos creían que renació AHMSA como el Ave Fénix, a esperar mejores tiempos.

Nos leemos mañana..