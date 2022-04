Será en mayo cuando Altos Hornos de México haga el reparto de utilidades a sus trabajadores, es importante no dar a conocer el día que la empresa haga el depósito, es la manera de evitar extorciones de todo tipo que siempre se presentan cuando delincuentes conocen la millonaria derrama económica.

Gerardo Mireles Castillo, Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero dijo que entre trabajadores se corre el rumor que la cantidad a recibir s entre 16 a 17 mil pesos, tomando en cuenta que son seis mil sindicalizados entre las dos plantas de AHMSA más los empleados de confianza.

Indicó que con tiempo se solicitó a seguridad pública que cuando se deposite el dinero, aumente la vigilancia afuera de cajeros y en las áreas comerciales de la ciudad, además a los obreros se les exhortó a no caer en manos de extorsionadores que acostumbran estar al acecho y emplean diversas tácticas para despojar del dinero.

"Los compañeros deben recordar que al momento de recibir una llamada telefónica de número que no conocen, la recomendación es no contestar, si por error lo hacen apenas empiezan a amenazarlos o decirles que se sacaron un premio, de inmediato cuelguen y reporten el número" señaló.

Por otro lado siguen los preparativos para la ceremonia de toma de protesta de los nuevos directivos de las Secciones 147 y 288, eso será el domingo primero de mayo, como se establece en los estatutos, a pesar de ser festivo y domingo, hasta el momento no hay cambio en la programación.

Aquí lo que falta de conocer son los horarios, tomando en cuenta que Leija acostumbra presentarse en todos los recintos, entonces que no haya empalme, podría ser uno a las nueve de la mañana y otro a las diez, porque no se descarta que después viaje a Hércules y la Perla.

Lo bueno de todo el asunto es que sigue la calma entre los obreros, incluso los que perdieron se encuentran tranquilos, reconocieron el resultado de la votación, por lo tanto esta ocasión no hubo inconformes, eso quiere decir que si actuaron y participaron con cordura y disciplina.

Hace cuatro años, Maurilio Moreno, se hizo a un lado, es cierto ya no va al recinto sindical ni se involucra en temas sindicales, pero de que se molestó de eso no hay duda, como quiera sigue dentro de la estructura sindical por estar vigente en sus derechos y dicen que busca irse por medio del Retiro Voluntario.

Al retomar el tema de Teksid, ayer grupos de trabajadores reprobaron la conducta de Imelda Jiménez, que los balconeó, al dar a conocer cantidad que recibieron, dicen que no se vale, eso puede causar problemas en familias, sobre todo en el caso de aquellos que se encuentran separados, en vías de divorcio.

Coinciden que tanto Esaú como Imelda, no tienen porque involucrarse, ellos no se encuentran en activo, fueron despedidos y aunque digan que son titulares del Contrato Colectivo de Trabajo es falso, la dirigencia de la CTM de Frontera es quien sigue administrado el contrato.

También dicen que los que se encuentran afuera de la empresa piden sus utilidades pero no tienen derecho están corridos, destacan que entre ese grupo hay personas que no tienen nada que ver con Teksid, hay ex trabajadores de AHMSA y otras empresas que hacen guardia a cambio de los mil pesos semanales.

Y a los obreros no se les engaña, poco a poco entendieron el mal que se hacen al participar en movimientos fuera de la ley, también cuando son despedidos pasan a la lista negra empresarial, eso les impide encontrar trabajo y se emplean como mil usos para hacer frente a sus compromisos con la familia.

