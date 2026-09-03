Si hay condiciones para que AHMSA se venda

De acuerdo al escenario, si hay condiciones para que el próximo 25 de septiembre Altos Hornos de México se venda y con ello conocer el plan de negocios aunque de entrada se puede adelantar que la reactivación será en procesos, los departamentos que si puedan empezar a trabajar.

Rolando Marcelo Villarreal Cereceres, empresario dijo que también se requiere voluntad y la participación del Gobierno Federal para que aporte lo que corresponde tomando en cuenta lo complejo de esta situación, con ello se cierra un círculo que permita la venta y reactivación de la siderúrgica.

Incluso adelantó que la reactivación de la empresa no será total, sino en procesos de acuerdo a las condiciones de los departamentos que pueden arrancar, y ya con el paso de los meses entonces si poco a poco ir avanzando en otros departamentos y con ello recuperar empleos.

"No hay duda que se requiere voluntad de los empresarios interesados y del Gobierno Federal, con ello será posible que el próximo 25 de septiembre Altos Hornos de México pase a otras manos y con ello reiniciar una nueva era, pero insisto se necesita voluntad política y dinero" enfatizó.

Por otro lado, si el 25 de septiembre la empresa no se vendió, después de la tres de la tarde de ese día se programó una manifestación por parte de ex trabajadores quienes saldrán a la calle a protestar por la no venta y exigir al Gobierno Federal que actúe para proteger a los ex trabajadores.

Ervey Valenzuela, dirigente de los ex trabajadores que se encuentran en plantón en la puerta cuatro, dijo que se programa ese movimiento que aplicarán si de nueva cuenta vuelve a posponerse el remate, se declara desierta o bien no se presentan propuestas para la compra.

"De acuerdo a la convocatoria el remate será a la una de la tarde, hay que esperar a conocer si hubo propuestas, o que puede ocurrir, por eso estamos listos para que a las tres de la tarde de ese día iniciar una caravana de protesta en donde esperamos la participación de todos los afectados y sociedad" apuntó.

Señaló que no es posible esperar con los brazos cruzados que de nueva cuenta AHMSA no se vendió porque eso representa alargar el proceso y alejar la posibilidad de recibir la liquidación que a final es lo que todos quieren, que se les entregue su indemnización porque ya son casi cuatro años de espera.

En otro tema ayer se conoció que la presidenta Claudia Sheinbaum, canceló su gira que tenía programada para el fin de semana, lo que obligó a directivos de trabajadores a analizar el entorno tomando en cuenta que contemplaban acudir al evento a celebrarse en el parque Maravillas de la capital del Estado.

Juliá Torres Avalos, dirigente de la organización en defensa de los derechos de los trabajadores, dijo que aunque de manera oficial no se había informado la cancelación del evento, entonces se ser cierto tendrán que diseñar una nueva estrategia a efecto de atraer la atención de la mandataria.

Lo anterior al recordar que contemplaban partir a la capital del Estado para buscar la manera de acercarse a la presidenta y hacerle ver la crítica situación que presentan los ex trabajadores y sus familias y pedir su intervención para destrabar el proceso y agilizar a venta de la empresa.

"Es una lástima que la presidenta haya suspendido su gira por la capital del Estado, teníamos el acuerdo de acudir y aunque en ocasiones no se puede acercar cuando hacer acto de presencia y que le informen que trabajadores de AHMSA estamos desesperados por completo" apuntó.

Nos leemos mañana..