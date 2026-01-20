Si hay manera de rescatar edificios educativos

Los Patronatos del Instituto Central Coahuila y Colegio México Americano, pueden rescatar los edificios escolares, cuestión de que al conocer el nombre del grupo que se adjudica Altos Hornos de México empiecen a negociar y aclarar la finalidad de ambas instituciones.

Carlos Elizondo Delgado, empresario recordó que cuando ambas instituciones fueron creadas fue por la necesidad de contar con estudiantes preparados, el plan del señor Harold Pape, fue no hacer negocio con la educación sino cubrir un hueco que en materia educativa se registraba.

"Desde ese punto de vista los integrantes de esos colegios deben ponerse de acuerdo para platicar con quien se quede con la empresa tomando en cuenta que ambos viene son propiedad de AHMSA por lo tanto todo indica que serán incluidos dentro del remate en la subasta" señaló.

Enfatizó que no deben presentarse problemas desde el momento que los nuevos dueños vienen a producir y vender acero, entonces mediante información del papel que juegan ambas instituciones en el sistema educativo regional no habrá oposición porque continúen operando, indicó.

Por otro lado, en el mismo tema de AHMSA, las fechas fijadas por la jueza federal levantó un serie de comentarios en todos los sentidos, pero ratifica lo que siempre se ha dicho que todo el proceso se basa en la ley de quiebra por lo tanto no hay de otra más que saber esperar los tiempos.

Otro punto importante es que pese a todos los señalamientos en su contra, Leija, sigue dando la cara, responde a preguntas tanto en los medios como de manera directa a los trabajadores, por supuesto que no es fácil, salir a escena, pero con firmeza ha logrado demostrar que sigue en la negociación.

Cuestión de revisar el pasado para comprobar que es el único líder que enfrenta con firmeza y verdad la situación, además la mayoría de los comentarios en su contra es de gente que no tiene perfil, otros desde antes del cierre de la empresa aplaudía y festejaban el hoyo en que cayó AHMSA.

Y la historia no miente esos trabajadores se dejaron llevar por su pensamiento sindical, sin importar lo que atrás se cocinaba cuando se dieron cuenta no les quedó otra más que apechugar y soltar el odio, la mayoría de los ex trabajadores se encuentran trabajando, tranquilos en espera de noticias oficiales.

En otro tema, el dengue dio una tregua a la región, desde inicios de año no hay reportes de personas picadas por el insecto, eso por los cambios de temperatura pero no por eso se debe bajar la guardia, las acciones de fumigación y descacharrización siguen vigentes por todos los sectores de la región.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción del Sector Salud, dijo que los frio el dengue no aparece pero tampoco se puede pensar que ya la libramos tomando en cuenta que puede volver hacer de la suyas como se comprobó la mayor parte de los meses del año pasado.

"Por el momento no hay registros de personas "picadas" por el dengue, de cualquier forma el compromiso es el mismo seguir con las campañas de fumigación y en todos los hogares retirar recipientes y todo en donde se almacena agua con ello limitar la reproducción porque no tendrán donde anidar" señaló.

Indicó que mientras continúen las bajas temperaturas es probable que no haya más reportes de personas afectadas, pero no por ello se descuidan las acciones sanitarias en donde es obligado la participación de las familias que tienen el compromiso de sumarse a las acciones sanitarias.

Nos leemos mañana..