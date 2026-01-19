Casa llena

El que puede presumir con toda la boca abierta de que aun "trae con queso" es el Diputado Federal Saltillense Jericó Abramo Masso quien rindió ayer su Informe de actividades en donde demostró que "power" en la Convocatoria la tiene.

Y es que desde ayer después del mediodía, decenas y decenas de automóviles se dirigían de todas las regiones de Coahuila hasta la capital del Estado, el motivo: el Informe de Jericó.

Fue desde mucho antes de las 6 de la tarde de ayer cuando el Biblioparque Norte se empezó a llenar con los invitados a tal evento.

La. Verdad sea dicha la gente llego a Montones a estar presente en dicho Informe el cual no está por demás decirlo tiene mucho, pero mucho que contar.

Y es que es el diputado Jericó uno de los Legisladores Federales de Coahuila qué hasta el momento ha hecho propuestas Legislativas qué varias de ellas han logrado el consenso y aprobación por parte de las Bancadas de Oposición al PRI lo cual habla del retorcido colmillo del Diputado Abramo Masso.

APOYA GOBIERNO DE COAHUILA EN LA. PREVENCIÓN DEL CÁNCER

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, arrancaron la Brigada Revísate a Tiempo: Cuidado de la Salud de la Mujer, uno de los compromisos más importantes de su administración que tiene que ver con la prevención y atención del cáncer de la mujer.

"En Coahuila seguimos fortaleciendo la salud de nuestras mujeres. Por ello, junto a mi esposa Paola y a nuestros equipos de Inspira y Salud, durante todo el 2026, en especial los días 19, vamos a estar llevando a cabo diferentes actividades del programa "Revísate a Tiempo", para atender y concientizar con mayor intensidad la prevención de cáncer de mama y cervicouterino. Hoy 19 de enero arrancamos las brigadas "Estar bien" con servicios de mastografía, papanicolaou y atención médica para la detección oportuna del cáncer. Estas brigadas se extenderán a los 38 municipios del estado", destacó el gobernador.

Este 2026, de manera permanente se intensificarán de gran manera las actividades y acciones que tienen que ver con la prevención y el tratamiento de estas enfermedades en los 14 hospitales generales y los 133 centros de salud de la entidad, y los días 19 de cada mes se celebrarán brigadas como ésta.

Manolo Jiménez mencionó que uno de los proyectos prioritarios son estas brigadas Revísate a Tiempo para atender la salud de las mujeres de Coahuila, al añadir que para su administración es un tema fundamental, sobre todo, trabajar en la parte preventiva.

FORTALECE SARA IRMA ESPACIOS DEPORTIVOS

El Gobierno Municipal de Ciudad Frontera qué encabeza Sara Irma Pérez Cantú trabaja para fortalecer los espacios deportivos y de convivencia para las familias fronterenses.

Con el respaldo de Manolo Jiménez Salinas Gobernador de Coahuila, Sara Irma Pérez Cantú dio el banderazo de arranque a la construcción de la Plaza Deportiva Durazno, ubicada en la colonia Jardines del Aeropuerto, una obra largamente solicitada por las familias del sector y que representa un avance importante en la recuperación de espacios públicos dignos, seguros y funcionales para la comunidad.

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal destacó que esta obra es resultado de escuchar a la ciudadanía y atender con hechos las necesidades reales de las colonias. Subrayó que la cercanía con la gente y la respuesta oportuna son pilares de su administración, especialmente cuando se trata de generar espacios que fomenten la convivencia, el deporte y la integración familiar.

La Plaza será una inversión conjunta entre los gobiernos estatal y municipal. Contará con más de 3 mil 800 metros cuadrados de construcción e incluirá una cancha de basquetbol, iluminación y áreas de convivencia, beneficiando de manera directa a más de mil 500 habitantes del sector.