Si hoy no hay tres propuestas no se vende AHMSA

De acuerdo a los tiempos fijados en la convocatoria, hoy vence sábado vence el plazo para el registro de interesados en comprar AHMSA, pero lo que llama la atención e que si no hay ese número de postores, entonces hay que esperar otros tres meses para la asignación directa.

Eso quiere decir que entonces autoridades serán quienes asignen a los nuevos dueños y por supuesto que es donde viene la negociación porque se tomará en cuenta el adeudo al grupo o banco y entonces decirles: te la entrego peor tienes que pagar esto y pues es donde vendrán los problemas.

Porque por principio se tiene que cubrir la indemnización a los trabajadores y es cuando se presentará el problema, la negociación sobre el porcentaje y la verdad es imposible no pensar que podrían surgir problemas sociales, todo gira alrededor del monto que los nuevos dueños quieran entregar.

Y hay que decirlo y escribirlo así se encuentra el panorama en el tema AHMSA, la verdad que esto se pondrá interesante, todo es cuestión de esperar a conocer si se entregaron las tres propuestas, de lo contrario, aunque moleste a los trabajadores hay que esperar cuando menos otros tres meses más, así la cosa.

En otro tema, la iniciativa de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca entregar al Ejercito los proyectos de inversión extranjera, traerá consecuencias puesto que los inversionistas no estarán de acuerdo en entregar información de sus corporativos por ser información privada.

Para el empresario Eugenio Williamson Iribarren, esa ley va a detener proyectos de inversión extranjera y lamentó que la presidenta no tome en cuenta las reacciones que eso traerá y el impacto que detendrá la generación de fuentes de empleo por la negativa a compartir información.

"Simplemente van a buscar otro país en donde reciban todas las garantías para la inversión, es real que involucrar al Ejercito en el tema de inversión como que no es correcto, el Ejercito es para asuntos en cierta forma de seguridad para México, no se explica porque esa decisión" apuntó.

Lo anterior al recordar que existen dependencias que de manera directa se encargan de atender los asuntos de inversión, la cancillería mexicana es otra dependencia que directamente atiende a empresarios, entonces todo apunta que es otro el interés o intención de autoridades.

Por otra lado, trabajadores mexicanos deben tener información en el sentido de que la reforma a la jornada laboral será de manera parcial, en enero del 2027 será de dos horas y así cada año hasta completar las ocho que al sumarse será de 40 horas a la semana, dijo Daniel González Méndez.

El abogado laborista señaló que es importante aclarar a los obreros mexicanos sobre ese proceso al considerar que ante la falta de información hay quienes piensan que será de un golpe la aplicación de la reforma y llegado el momento pueden presentarse problemas entre patrones y trabajadores.

Sobre el modelo de aplicación de las dos horas, explicó que será decisión de los patrones si la aplican dos horas en un solo día o bien lo distribuyen en la semana, eso se podrá conocer los primeros días de enero del 2027 cuando entre en vigor la reforma y señaló que eso deben conocerlo los trabajadores.

"Por falta de información muchos dicen que ya es ley la semana de 40 horas, es cierto pero se tiene que entender el proceso, no será de un solo golpe, con eso los empresarios estarán en condiciones de programarse bien, las dos primera horas a partir del mes de enero del próximo año" apuntó.

Nos leemos mañana..