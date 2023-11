Siempre pensé que habría AHMSA para muchas generaciones

"Jamás en mi vida pensé que alguna vez Altos Hornos de México estuviera paralizada, al contrario mi pensamiento siempre fue que habría empresa para muchas generaciones, es una lástima que se encuentre en la condición actual, es urgente solucionar el problema" dijo Julián Torres Avalos.

El ex secretario general de la Sección 288 se refirió a la inactividad de la siderúrgica y destacó que eso afecta a miles de familias, que tienen meses sin recibir un solo cinco de salario y prestaciones, lo que ha provocado serios trastornos incluso separación y disolución de familias.

Calificó grave la posición de AHMSA y señaló que en ese movimiento también se afecta cuando menos unos mil ex trabajadores que no han recibido su finiquito, unos tienen dos años y medio en espera, y aunque tocaron puertas del gobierno federal no hay respuesta a su petición.

"Todos resultamos afectados de una u otra manera, pero si es lamentable, ojalá y el gobierno federal haga lo suyo y pronto surjan noticias sobre la reactivación de la empresa, es urgente resolver el estado en que se encuentra por completo paralizada y los obreros sin salario" apuntó.

Por otro lado, cuando menos un grupo de cinco trabajadores resultaron afectados por una aplicación bancaria sus cuentas fueron "vaciadas" a pesar de los intentos por recuperar su dinero, los bancos no responden, solo dicen que todavía no concluye la investigación, denunció Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que los sindicalizados pidieron apoyo de la organización sindical ante la negativa bancaria de regresar el dinero, pero no se ha logrado nada, por ello exhortó a trabajadores no hacer movimientos en línea y es preferible que lo hagan de manera personal.

De acuerdo a la queja de los afectados recibieron un mensaje del banco donde se les deposita su salario, les pidieron aceptar una aplicación y fue el error que cometieron hacer ese manejo, a las pocas se dieron cuenta que retiraron todo el dinero, no les dejaron nada de saldo.

"Conforme a la versión bancaria, el dinero lo depositaron en otra cuenta de un banco, después se movió a otro, eso impide conocer como se manejó la operación bancaria, pero es responsabilidad de la institución bancaria responder y regresar el dinero a los trabajadores" subrayó.

En otro tema, aunque taxistas de plataformas se organizaron en la CRO C, su situación de ilegales no cambia, ellos tienen el compromiso de trabajar dentro de la ley, no pueden decir que ya la libraron y la autoridad municipal puede y debe seguir actuando contra ellos, dijo Javier Hernández del Angel.

Desde su punto de vista, no cree que el PRI los abrigue y los proteja para que sigan operando de manera ilegal, por ello indicó que lo correcto es que se mantenga la campaña de actuar contra las unidades de ese tipo que dañan por completo al resto de los taxis tradicionales.

Incluso señaló que el dirigente de la CROC, Gerardo Oyervides, no es nadie como para decir que pueden trabajar de manera impune, el afiliar a esos del servicio de taxi plataforma no es para pensar que ya la hicieron, que ya la libraron, que nadie actuará contra ellos.

"Lo correcto es que la autoridad municipal mantenga la acción contra ese sistema de taxis, nadie puede estar por encima de la ley, no importa que los hayan afiliado a una central obrera y a un partido político, la ley es la ley y se tiene que respetar, siguen actuando de manera ilegal" insistió.

Nos leemos mañana.