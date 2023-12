Sigue el suspenso del futuro de AHMSA

Apenas brincó diciembre y ahora los comentarios que circulan son en el sentido de que esperan se liberen parte de los salarios y prestaciones acumuladas en el año, pero pocos hablan de la reactivación de la fuente de empleo, lo que para muchos también es un factor importante.

Es cierto las necesidades de las familias son primero, pero también hay que ser conscientes de que la fuente de empleo es primordial por aquello de que hay quienes dicen que si se les paga el cien por ciento no hay acuerdo, lo que podría convertirse en serio problema hay gente dispuesta a retirarlos sin importar la forma.

Por Hércules ocurre lo mismo a pesar del abandono en que los tiene el sindicato minero siguen tomando las cosas de manera partidista cuando lo correcto es buscar el bienestar todos en general, además hay quienes les preguntan que han recibido del Minero, ni una sola despensa.

Ojalá y lo que viven actualmente se convierta en lección de vida y al momento de arrancar operaciones tomen las cosas como son, con seriedad pero sobre todo como una lección que incluye tomar en cuenta que sobre todas las cosas primero es la fuente de trabajo, después lo demás, es lo correcto.

Por el lado social, hay una serie de versiones sobre el proceso de regularización, incluso hasta decir que las unidades con título que inicia con letra todas van a entrar, que de eso no hay la menor duda, pero por otro lado organizaciones que se dedican a la defensa apuntan que aún no hay nada.

En este sentido la dirigente de la UCDAC Elsa Guadalupe García de Hoyos, dice que hasta ayer no se tenía nada en claro, incluso la página para sacar citas se encontraba fuera de servicio, eso al recordar que mientras no se publique en el Diario Oficial de la Federación la ampliación del Decreto no hay forma de manejar expedientes.

Señala que es posible que para hoy sábado se tenga información ya clara y exacta y a partir del lunes empezar a manejar citas que es el primer paso que se tiene que cumplir para proceder a la legalización de las unidades, en este caso, dice que son más de 20 que se encuentran en espera.

También destaca que hay desinterés por regularizar, la gente prefiere seguir como siempre, sin placas porque cada año tienen que pagar los derechos de control vehicular entonces no acuden son personas que no salen de la región, por eso no les interesa cubrir la legalización, así de simple.

En otro tema, el sector privado calificó como bueno el mensaje del nuevo gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien dijo que pondrá atención a la región centro en cuanto a promocionar la inversión, que para ello instalará oficinas en diversos países para atraer inversionistas.

Y eso es favorable tomando en cuenta que son miles de desempleados y cada año la cifra aumenta, dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Eugenio Williamson Iribarren, quien se mostró confiado que ahora si se ponga interés en la región centro.

Es la manera de hacer frente al serio problema económico que se registra en la región ante la paralización de Altos Hornos de México, empresa que aún no consigue levantar el vuelo pese a todos los pronósticos que se han dicho, por eso con más empresas se hace frente al desempleo.

Lo mismo ocurre en materia de seguridad, que no se baje la guardia y se ponga manos a la obra, los inversionistas no van a una entidad en donde no hay garantías para establecerse, entonces el compromiso es mantener los buenos índices en esta materia y con ello seguir como Estado atractivo.

