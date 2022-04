Sigue la calma en las dos plantas de AHMSA, la tregua religiosa, pero a partir del lunes vuelve la actividad normal, aunque más tranquilo, luego de la pasada jornada electoral que levantó diversos comentarios, afortunadamente todo se aclaró y ahora lo que sigue es esperar el cambio en ambas dirigencias.

Por la 147 hay rumores en el sentido de que la empresa empezará a contratar personal y estar listos para el reinicio de operaciones en el Alto Horno Seis, y BOF, pero hay que recordar que los trabajadores reacomodados en la planta dos y otros departamentos son los que van a regresar.

Fueron reubicados en diversos departamentos para no afectarlos en su trabajo, es decir para no terminarlos, siempre con el pensamiento de que la empresa retomaría el vuelo y aumentaría la producción y ventas, algo que dicen será muy pronto, incluso le dan mantenimiento al equipo.

Esa es la razón por la cual surgen comentarios pero no hay que echar las campanas a vuelo, hay que esperar, ser prudentes, de lo contrario el recinto sindical se va a llenar de muchachos que van con el interés de ser contratados, no tiene caso dar falsas esperanzas, la recomendación es calma.

Por el lado de la 288, todo apunta que Haziel Valdez, se convertirá en el próximo vocero, tomando en cuenta varios aspectos uno que ya conoce esa actividad, sabe que responder y como actuar, además el Chino Aguilera, terminar sus funciones el 30 de abril, por lo tanto esa comisión estará vacía.

Será bueno para la raza conoce muchas cosas, sobre todo ante el Infonavit e IMSS, algo que es muy importante para los obreros, son áreas en donde siempre tienen asuntos que atender y pues en Haziel, van contar con esa experiencia acumulada por el paso de los años en la dirigencia sindical.

Hay que recordar que en ocasione el trabajador no se da cuenta que tienen errores ante el IMSS, entonces necesitan se les oriente, de esa forma al momento de salir por retiro voluntario agilizar su pensión, no perder tiempo, al menos es lo que consigna la historia en los últimos años.

Otro aspecto es el AFORE, la verdad que esos negocios no quieren soltar la lana y hacen maniobras para detener la salida de dinero, siempre se presentan quejas de trabajadores en general que batallan para retirar las aportaciones, por eso es bueno revisar la papelería y hacer los cambios cuando hay errores.

Del lado de la CTM, Mario Galindo, destaca la importancia de volver a insistir en el tema de los bancos, siguen con su práctica de molestar a cualquier hora del día, pero no comprueban si en la línea quien contesta es la persona a quien buscan, se ponen a hablar a lo loco y los paras.

Señala que otro aspecto que preocupa es que llaman de diversas partes del país, eso quiere decir que la información la manejan sin protección, eso podría ser la causa por la cual tienen datos que después se utilizan para tratar de extorsionar a las personas, por mal manejo de información.

Lo anterior por si alguien de los muchachos que llaman se sale del banco, entonces se puede llevar toda la información y hacer de las suyas, y apunta que esa puede ser la causa que conocen el nombre de las personas cuando hablan para extorsionar, por eso insiste se tiene que meter orden.

"Hay compañeros que se molestan por las repetidas veces que les hablan del banco aunque no sean ellos como quiera no entienden, no dejan de molestar, hay fastidio, ojalá y autoridades hagan algo para terminar con el acoso bancario, tanto para cobrar, como para vender paquetes de promociones y hasta tarjetas de crédito" indicó.

Nos leemos mañana..