Sigue la sicosis entre obreros de AHMSA, insisten que hay trabajadores con síntomas de COVID-19 pero se mantienen en su postura de no acudir a practicarse la prueba, no quieren perder el premio de asistencia pero eso se puede convertir en serio problema sanitario y es de cuidado.

En la planta dos ponen como ejemplo al hermano Joel Martínez Gaytan, quien no acude a reuniones sindicales ni sociales, aplica todos los protocolos sanitarios, ya está vacunado y pese a ello permanece en casa asilado por salir positivo al contagio, es cuando dicen otros lo contagiaron.

Un obrero que se comunicó dice que de nada sirve que la mayoría se cuide, si hay personas que pese a la seriedad del caso les vale, dentro de la planta aprovechan para despojarse del cubre bocas, no guardan la sana distancia y toman las cosas a broma, sin medir las consecuencias.

Ante este panorama, dice que es urgente que se redoblen los recorridos de vigilancia, que en los departamentos los propios obreros conocen a sus compañeros con síntomas, si no se actúa, puede llegar el momento que la planta se vacíe, por el incremento de trabajadores contagiados.

Y en otro tema., la chiva Sibrian, dice que los únicos ganones con la regularización de autos chuecos son los loteros, esos que se encuentran en las calles, utilizan la vía pública para vender las unidades, desde ayer los precios se duplicaron, al conocer sobre la legalización.

Dice que desde el año pasado cuando se anunció el famosos Decreto, el precio de las unidades a la alza, y al cuestionar el porqué, responden que ya serán legales, por lo tanto el precio debe ser similar a un nacional, es decir aprovechan para vender al precio que ellos quieren.

Como no hay control sobre ellos, nada se puede hacer, pero de que abusan de eso no hay duda, aprovechan que mucha gente va a comprar por conocer del Decreto, y dice que lo correcto es no comprar, darles su merecido no comprando, de lo contario seguirán actuando como ellos quieran.

"La verdad no se vale ese actuar, pero también es cierto ellos no tienen la culpa, la tienen los que compran, es mejorar esperar y tiempo cuando el lotero vea que nadie le compra por fuerza reduce el precio, es lo que se llama el libre juego de la oferta y la demanda" asi es la cosa dice el Chiva.

Por el lado social, Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD nacional, dijo que con el Decreto del Presidente López Obrador, no se resuelve de fondo el problema social, al incluirse únicamente unidades Canadienses y Americanos, quedaron fuera cerca del 30 por ciento de las unidades que y circulan en el país.

En Coahuila se estiman que son cerca de 40 mil unidades clasificadas como chuecas, de esa cantidad un porcentaje no entran en el proceso de regularización por ello dice que lo correcto es que el Presidente analice ese panorama y modifique el proceso, además de poner orden en las fronteras.

"Tal parece que se manejó por el lado del Tratado Comercial, por esa razón no entran todas las unidades, es decir en cierta forma el problema no se resuelve de fondo, hay que entender que circulan unidades de diversos países, esas también deben quedar legalizadas para terminar con el problema de raíz" señala.

Destaca que si es de reconocer la buena postura Presidencial pero insiste en modificarse el Decreto, todos los propietarios de unidades chuecas piden lo mismo proteger su patrimonio, es cuestión de que se tome en cuenta la petición, aún hay tiempo de hacer las modificaciones necesarias.

Nos leemos mañana..