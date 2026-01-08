Siguen las protestas de obreros de AHMSA

Ex Trabajadores de Altos Hornos de México endurecieron sus medidas de presión y cerraron el acceso al Juzgado Cuarto de Distrito a medida de protesta en un intento porque se dé marcha atrás a la prórroga concedida para alargar el remate de bienes de la siderúrgica pero que les afecta.

Los manifestantes fueron encabezados por Julián Torres Avalos, quien dijo que tomaron la decisión de plantarse de manera definitiva afuera del juzgado y se van a retirar hasta que se atienda su petición de no cancelar la prorroga y se avance dentro del proceso por ser la manera de recibir su liquidación.

Señaló que ya están desesperados de lo lento del proceso de quiebra, la intención es dilatar el remate y eso impide que estén en condiciones de recibir la liquidación por ello seguirán con la toma del edificio federal hasta que el Gobierno Federal ordene que se cumpla con los tiempos.

"Es una burla lo que hacen las autoridades, no es posible que se haya detenido la convocatoria y se extienda un mes más, incluso de ser necesario vamos a extender las medidas de presión, lo correcto es que ya se venda y que empiece el proceso para cubrir liquidaciones" externó.

Por su parte el empresario Eugenio Williamson Iribarren, dijo que quien tiene la solución en sus manos es la presidenta Claudia Sheinbaum, al recordar que el problema fue por decisión política, fue el ex presidente López Obrador, quien ordenó presionar hasta paralizar la empresa.

Calificó de injusticia la acción de prorrogar un mes la convocatoria al señalar que eso impide que los trabajadores reciban su liquidación, ya son tres años sin salario y eso ha traído serios problemas sociales e incluso hasta familiares por la desintegración de las familias.

"Es tiempo de que el Gobierno Federal reaccione y se sume a la petición de que ya no se retrase la convocatoria es otro mes de incertidumbre, de coraje de los trabajadores que con justa razón, hacen movimientos de protesta, ellos tienen que ser escuchados y solucionar su petición" indicó.

Recordó que AHMSA cerró por presión del ex presidente de México, que no se tocó el corazón para dejar a miles de familias en la calle, más de un tercio de Coahuila sufre las consecuencias de esa absurda decisión, lo correcto es encontrar la manera de pagar a los trabajadores y volver a funcionar la empresa.

En otro tema, todavía hasta ayer no había reportes de escuelas afectadas por ladrones todo indica que la coordinación con seguridad pública y padres de familia arroja buenos resultados y durante el pasado periodo vacacional los planteles estuvieron bajo vigilancia permanente.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, recordó que era común que al concluir el periodo vacacional se presentaran reportes por robos en diversas escuelas, pero al regresar el personal docente no hubo quejas.

Recordó que antes de salir de vacaciones se pusieron de acuerdo con seguridad pública para reforzar la vigilancia en los planteles educativos de nivel básico, al mismo tiempo que se aplicó el programa vecino vigilante y grupos de WhatsApp para denunciar movimientos en el periodo vacacional.

Señaló que ese refuerzo de vigilancia arroja buenos resultados al menos hasta la mañana del jueves, es decir un día después de que concluyeron las vacaciones, la dirigencia magisterial no contaba con reportes por robos, eso quiere decir que los planteles no fueron visitados por ladrones.

Nos leemos mañana..