Espaldarazo

Fue el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas quien tomó la palabra y celebró la detención del dictador de Venezuela Nicolás Madura por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y trasladado a Nueva York en donde enfrentará algunos cargos entre ellos principalmente: Narcoterrorismo.

El gobernador de Coahuila, expresó su respaldo y solidaridad con la comunidad Venezolana y consideró que atraviesan ellos un momento decisivo que podría marcar el inicio de una etapa de reconstrucción nacional, luego de años de una severa crisis que a afectado gravemente a su economía, y tejido social.

"A los dictadores y narcopresidentes como Nicolás Maduro no les aplica la famosa frase de Benito Juárez. A estos delincuentes, que han abusado del poder por tantos años, cometiendo todo tipo de delitos y dejando en la miseria a su país, no se les respeta: se les aplica toda la fuerza. Maduro simplemente cosechó lo que sembró"dijo.

COSECHANDO QUERENCIAS

El que aplicó con duda alguna la frase aquella que cada quien cosecha lo que siembra fue el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien el día de antier cumplió años y créanme todavía hoy es fecha que siguen llegandole felicitaciones.

El joven edil Monclovense festejo su cumplio años y lo hizo haciendo adobes, es decir trabajando desde muy temprana hora pero eso no fue impedimento para recibir por todos lados apapachos no solo por parte de su familia si no de la ciudadanía quienes en redes sociales se volcaran y tapizaran los espacios con miles de felicitaciones por motivo de su cumpleaños.

Villarreal Pérez agradeció primero a Dios por su vida y agradeció a todo mundo el espacio que se dieron para manifestarle su cariño y aprecio por motivo de su hobonastico.

TUNDA HISTORICA

Queriendo tapar el sol con un dedo, pero sobre todo enfundarse en una playera qué simple y sensillamente no les acomoda los militantes de. MORENA de todo México quedaron como unos verdaderos payasos tratando de defender en redes sociales al presidente de Venezuela Nicolas Maduro detenido por orden Presidente Trump y trasladado a Nueva York donde enfrentará cargos por Narcoterrorismo entre muchos otros.

Y es que luego del despliegue de tropas Estadounidenses en tierras Venezolanas donde de manera sorpresiva arrestaron a Maduro miles de Morenos con discursos izquierdistas trataban de condenar dicho acto.

Sin embargo fueron más las personas que les echaron en cara la ignorancia de quienes rasgandose las vestiduras se sentían ofendidos por la acción estadounidense.

Tirano, asesino, narcotraficante, volador de los derechos humanos, saqueador entre muchos otros adjetivos los mismos venezolanos tildaron a su "presidente" mientras daban gracias a Donald Trump por haberlo llevado preso.

Con argumentos sólidos miles y miles de internautas defendieron al pueblo venezolano quienes durante décadas sufrieron el cacicazgo primero de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro.

Después de hacer escrito algunos de los morenistas mexicanos mensajes de apoyo a Maduro fueron los mismos Venezolanos quienes vía redes sociales les dijeron : "Si no son Venezolanos, callense" así de simple.

DEFINIENDO RUMBO

La que salió mucho más visionaria de lo que muchos esperaban es la alcaldesa de Ciudad Frontera Sara Irma Pérez Cantu quien ha tenido tiempos a solas con sus directores y jefes de área para hacer revisiones exhaustivas sobre el ser y quehacer de sus respectivas responsabilidades.

Y es que la señora Sari como cariñosanente la identifica la ciudadanía ha sabido trazar con orden y rumbo el destino de la ciudad del riel y con acciones concretas poco a poco está transformando su comunidad.

Y es que consciente de que las obras de relumbron solo son espejismos que no llevan a ningún lado, la alcaldesa esta retomando lo bueno que dejó el año pasado y poniendo énfasis en temas que realmente son de apoyo comunitario y que quedarán para la historia de su comunidad.

Perwz Cantu llamó a los empleados del Ayuntamiento a meterse "a fondo" en los temas primordiales que más padece la Ciudadanía y pidió compromiso con cada sector para salir adelante en todos los rubros.