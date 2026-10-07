Sigue la venta de equipos de AHMSA

Mientras que el proceso de quiebra sigue activo, la venta de equipo de Altos Hornos de México se mantiene vigente, ahora se vendió un compresor de energía valuado en poco más de un millón de pesos, sin que hasta la fecha se aclare que se hace con el dinero, denunció Ervey Valenzuela.

El ex obrero que dirige el plantón en la puerta tres de AHMSA, dijo que el doctor Sepúlveda, propietario de una clínica es quien aparece como comprador lo que obligó a lanzar la pública protesta y exigir a quien corresponda frenar la venta de equipo y bienes propiedad de la empresa.

Incluso destacó que con tiempo el compresor fue retirado del interior de la empresa y resguardado en el edificio GAN, por ello no pueden detener la venta puesto que se localiza fuera de las instalaciones que tienen en resguardo, fue una acción que hicieron días antes de declararse la quiebra.

"No es justificable que eso ocurra, no sabemos si el compresor estaba incluido dentro del inventario, pero de cualquier forma es parte de los bienes de la empresa entonces no se justifica esa acción, se tiene que detener y que la juez o el sindico aclaren las cosas porque es mucho el malestar" apuntó.

En otro tema, al empresario José Arturo Domínguez, le faltó cordura cuando ofreció que en seis meses Altos Hornos de México estaría produciendo doce veces más que cuando estaba en operaciones, lo que demuestra que no conoce la realidad, dijo Rolando Rivero Ceballos.

"No es fácil volver a operar por principio se requiere millones de dólares para reactivar los equipos de producción, la verdad que no es algo sencillo, es complicada la situación, en sus declaraciones el empresario tuvo muchas incongruencias cuando ofreció que tiene dinero para comprar y echar a volar la empresa" señaló el empresario.

Fue claro al destacar que cuando se conoció que había un comprador para AHMSA se levantó el ánimo pero conforme estuvo opinando se empezó a bajar el ambiente, le faltó cordura y sobre todo que ese proceso no debe tomarse como juego, se requiere seriedad de los interesados.

Otro punto que debe aclarar es si en realidad tiene socios porque se requiere de mucho dinero para compra y volver a operar la empresa por ello insistió que a pesar de las dudas lo único que queda es esperar el tiempo que fijó la autoridad para ver si cumple con el depósito de garantía.

Por otro lado de Hércules vuelven a escribir para pedir que la juez o el síndico designen una persona que les informe la realidad en razón de que es poca la información que reciben y hay desesperación entre los ex trabajadores que no conocen absolutamente nada del proceso de quiebra.

Incluso tienen dudas sobre la posible reactivación de la fuente de trabajo, al recordar que las minas se encuentran por completo inundadas, a eso se suma que prácticamente el ferroducto desapareció, poco a poco se fueron robando la tubería y se requiere mucho dinero para volver a instalar otro.

Bajo esa observación dicen que ya no tienen confianza en la reactivación de la fuente de trabajo, por esa razón, quieren información sobre el proceso de quiebra para conocer si hay posibilidades de que se les pague, y abandonar el pueblo en donde existen muchas necesidades.

"En cierta forma estamos en completo abandono, nadie nos dice nada, la desesperación es real, el pueblo poco a poco se sigue vaciando, en cierta manera es pueblo de ancianos los que añoran la reactivación de la fuente de trabajo pero es algo que para muchos es imposible de conseguir" dicen en su queja.

Nos leemos mañana..