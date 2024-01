Sorprende que lleguen boletas de pago.

De acuerdo a reporte, en el transcurso del día a los correos electrónicos de sindicalizados y empleados de confianza les llegó boleta de raya, algunos de la segunda quincena de marzo otros de abril, pero lo raro es que no aparece el depósito, al menos es lo que ocurre al acudir al cajero automático.

Lo sorprendente es que como patrón aparece Altos Hornos de México, cuando el año pasado se presentaron cambios, pero como se dejó de enviar y de pagar nadie se acordaba de ese detalle, solo uno que otro hizo memoria y dice que si que aparecían nombres de funcionarios.

No hay duda que este ambiente seguirá pesado sobre todo por la ilusión de los trabajadores y empleados que al recibir la boleta de raya o nómina piensan que ya les cayó algo y locos de contentos van al cajero pero se encuentran con la novedad de que es falso, no hay tal depósito.

Creo que alguien debe de aclarar las cosas es la única manera de evitar malas interpretaciones sobre todo por la ilusión a los trabajadores y empleados de confianza, que este año tienen confianza de que ahora si se arregle el problema, se recuperen los empleos y se les entregue su salario.

Hay otro tema que empezó a circular es lo relativo a la declaración anual, dicen que no saben si tienen que presentarla o que onda por aquello de que nadie les responde y tienen temor que al pasar el tiempo y si para el 31 de marzo no presentan la declaración podrían caer en sanción.

Incluso hay obreros que acuden a las oficinas del SAT pero no les informan nada, no les aclaran la realidad en que se encuentran, sobre todo al recordar que desde abril se les dejó de pagar, pero desconocen si la empresa tiene recibos que de ser cierto entonces tendrían obligación de pagar impuestos.

Cuestión de recordar que en diciembre la empresa abría una ventanilla para recibir la hoja de trabajadores que estaban de acuerdo presentaran su declaración o quienes preferían pagar a un contador por contar con recibos deducibles de impuesto, pero este año es al revés no tienen información.

Y tienen razón en encontrarse confundidos y hasta sorprendidos el fisco no perdona nada, aplica sanciones si no presentan la declaración dentro del tiempo establecido entonces habría que buscar un fiscalista para que se encargue de aclarar las cosas a empleados y sindicalizados de AHMSA y subsidiarias.

En otro tema, en donde también hay confusión es e la empresa NASA, resulta que por una maniobra legal, ciertos equipos y departamentos quedaron en custodia, es decir son áreas que fueron cerradas lo que ha traído una serie de comentarios en el sentido de que la empresa se vendió.

Los sindicalizados, siguen normal pero con ese temor, aunque es cuestión de recordar quien compre la empresa entonces asume derechos y obligaciones de los trabajadores es decir no pasaría nada, la realidad nadie la conoce pero de que hay mucho ruido por ese tema de eso no hay duda.

Y es que también se conoció que la filial de Guadalajara cerró su puertas desde el año pasado, es cierto era una oficina de comercialización, no pasó nada, dado que el personal en general era de confianza entonces les dieron plazo para cubrir la liquidación, de acuerdo a gente bien conectada con el tema.

No hay duda que las confusiones de trabajadores de NASA seguirán, sobre todo por que crecen los rumores de que la empresa ya no es propiedad de AHMSA, no queda otra más que seguir en espera de información oficial, que se aclaren las cosas y tranquilizar a los trabajadores.

Nos leemos mañana..