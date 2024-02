Unidad obrera y sindical para dar certeza a la inversión

La ampliación de la empresa Freightar América es una prueba que cuando sindicatos y trabajadores conservan la calma es posible conseguir inversión que al menos en el caso de la región centro es lo que se necesita para hacer frente a la problemática que presenta Altos Hornos de México.

Tereso Medina, líder en Coahuila de la CTM, dijo que en todo momento se debe buscar el bienestar de los trabajadores al mismo tiempo la estabilidad de la empresa, eso está comprobado cuando esos tres factores permanecen unidos es posible encontrar buenos resultados en inversión.

El dirigente cetemista regresó a la región después de casi un año que no aparecía entre el gremio y participó dentro del escenario del anuncio de la empresa dedicada a la construcción de unidades de ferrocarril y reiteró su llamado a manejar todos los conflictos laborales mediante la negociación.

Incluso apuntó que cuando hay buen ambiente sindical y laboral los resultados siempre serán positivos, si se mantiene un clima agradable entre los dos factores productivos es buen mensaje a empresarios que de acuerdo a información tienen sus ojos puestos en ésta región.

Por otro lado la posición de actores sindicales y empresariales con respecto a la movilización de trabajadores es la misma coinciden que alguien no quiere que la empresa se reactive, son intereses a muy alto nivel, por esa razón el exhorto a trabajadores a no dejarse engañar.

En este sentido Eugenio Williamson Iribarren, presidente de la CMIC, dice que en estos momentos movilizaciones podrían detener los planes de inversión, cuando lo que se busca es la recuperación de empleos al mismo tiempo conocer los planes de empezar a pagar salarios.

"Definitivamente que alguien no quiere que AHMSA se reactive, eso queda claro porque hay otras empresas principalmente minas en donde se vive el mismo problema y es curioso que nadie diga nada de esos trabajadores, es cuando se alcanza a observar que hay otros intereses" indicó.

Por su parte Leija, también dice lo mismo que hay intereses que se involucran para detener la reactivación de AHMSA e insistió que no es casualidad que eso ocurre días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregó los Contratos Colectivos de Trabajo de las Secciones 147 y 288 al Sindicato Democrático Minero.

En otro tema vecinos de la curva de Juan Sánchez y Calderón, señalan que el saqueo en la planta dos sigue imparable, que todos los días al atardecer y por las noches, personas ingresan a robarse lo que pueden, incluso destruyeron parte de la barda de protección para entrar sin problema.

Señalan que ya hicieron su modus de vida esa práctica son conscientes de que no hay suficientes guardias para detener el saqueo en raras ocasiones se puede detectar unidades de seguridad pública en rondines, en repetidas ocasiones lo han denunciado y es tiempo que nadie hace nada.

Denunciaron que ante la falta de vigilancia los ladrones ya se dividieron las áreas a dónde acudir a robar, de esa forma no empalmarse, ellos mismo lo comentan que para no dividirse marcaron territorio así no hay problema y pueden seguir con el ilícito sin que nadie los moleste.

La verdad muy pesada la cosa, no se dan cuenta del daño que hacen al equipo pero también es cierto corren el peligro de sufrir accidentes como hace días ocurrió con una persona que se electrocutó en la planta Uno, no miden peligro a pesar de todos los riesgos que eso representa.

Nos leemos mañana..