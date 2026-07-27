El gobierno federal puede asumir el control de AHMSA

La venta de Altos Hornos de México se encuentra en manos del Gobierno Federal, para eso hay dos caminos, que genere condiciones para que inversionistas acepten comprar o bien asumir el control mediante inversión mixta, gobierno- iniciativa privada, dijo el empresario Eugenio Williamson Iribarren.

De lo contrario el proceso para vender la siderúrgica se va alargar, es posible que los interesados se vayan hasta la última convocatoria cuando el precio sea más bajo pero dificultando que los trabajadores puedan recibir su liquidación, por eso la actuación del Gobierno debe ser ya.

Lo anterior al recordar que los ex trabajadores piensan que al publicarse la convocatoria la empresa pase a otras manos, en cierta forma es ilusión pensar esa posibilidad, el proceso de venta es complejo, no es solo de convocar y listo, cuestión de recordar todos los pasivos que carga, destacó.

Por ello insistió que aunque digan que hay empresarios interesados mientras el Gobierno no genere condiciones y estimule la venta, la verdad que es difícil pensar que le metan dinero, no es cuestión de decir compro y listo hay una serie de factores que empresarios toman en cuenta.

En otro tema, por primera vez en décadas, es histórica la rotación de personal, se un 7 bajo a un uno por ciento, esto permite observar que los trabajadores hora son más cuidadosos de su empleo, tanto hombres como mujeres son conscientes de las dificultades que existen para encontrar un empleo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que la baja en la movilidad de trabajadores beneficia tanto a empresas cono a trabajadores, en el caso de las empresas conservan su plantilla laboral capacitada mientras que en los hombres tienen seguro su salario semanal.

"Se cierra un círculo virtuoso toda vez que hay estabilidad laboral, las familias de esos trabajadores tienen manera de hacer frente a sus compromisos porque perciben un salario y prestaciones por semana, conservando la estabilidad en ambas partes con los beneficios que eso representa" enfatizó.

El dirigente sindical, recordó que del 2001 al 2002 el índice de movilidad o rotación de personal se colocaba en una variación del 6 al siete por siete, pero por las condiciones que existen en el país, los trabajadores cambiaron de actitud y ya no se arriesgan ni a cambiar de empleo ni a faltar.

Por otro lado, más de cien burócratas municipales se apuntaron para recibir el préstamo de mil 500 pesos que serán empleados para cubrir parte de los gastos extraordinarios que se presentan por inicio de un nuevo ciclo escolar, la dirigencia sindical hizo los trámites para su autorización.

Rogelio Meléndez Valero, secretario de estadísticas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monclova, recordó que año tras años en julio empiezan a levantar la lista de agremiados con intención de recibir el préstamo, al mismo tiempo que se hacen las gestiones ante tesorería municipal.

Este año ya se levanta la lista los agremiados que quieren el préstamo de mil 500 pesos acuden al recinto sindical a firmar en donde quieren el anticipo y aunque aún no hay fecha para la entrega del recurso, eso sería al inicia el mes de agosto unos días antes del inicio del ciclo escolar.

"Con ese recurso los compañeros se encuentran en condiciones de cubrir parte de los gastos que de manera extraordinaria se presentan por el arranque del ciclo escolar, es anticipo al salario que después se descuente una parte por quincena pero lo más importante es el beneficio que representa la prestación" enfatizó.

Nos leemos mañana..