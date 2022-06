Volvieron a salir comentarios en torno a la reapertura del Alto Horno Seis, unos dicen que en quince días se enciende para empezar la producción un mes más, pero de forma oficial no hay información, todo lo que se comenta son por versiones de los obreros interesados en las actividades de la empresa.

En su momento Leija, dijo que se prepara ese departamento pero no tiene fecha oficial, no hay forma de decir la realidad, por ello es honesto cuando dice que no hay razón para ilusionar a trabajadores de ese departamento que sigue en la planta dos, a modo de cuidar su fuente de trabajo.

Cuestión de recordar que por la embestida del gobierno federal la empresa cayó en un pozo profundo, todo el poder del Estado, le pegó y fuerte por esa razón hubo necesidad de cerrar el Alto Horno Seis y el BOF afortunadamente las fuentes de empleo se protegieron con la reubicación de los obreros.

Poe todo lo anterior lo correcto es no mal informar a los trabajadores, ni ha muchachos interesados en formar parte de la plantilla de trabajadores, no es posible ilusionarlos, como dice Leija, por respeto se les tiene que hablar con la verdad, dicho de otra manera calma y a esperar.

Por otro lado, acertado el comentario del vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, cuando dice que SIMAS y CFE devoran parte del salario, las tarifas están pesadas, en el caso de la energía eléctrica el consumo es elevado por el uso de aparatos de aire, en Monclova no es un lujo es una necesidad.

Mientras que de SIMAS dice que pesar de que el servicio es un día sí y al otro no, la facturación sigue igual, como si el suministro fuera a diario, lo que habla de la importancia porque se aplique una bonificación mensual, eso mientras se mantenga el programa de racionalizar el suministro.

"Esos dos servicios se llevan parte del ingreso semanal, entre los compañeros hay la petición de gestionar que SIMAS aplique la bonificación, y que CFE coloque la tarifa en un rango más bajo, como ocurre en entidades del sur, en donde el pago por el servicio eléctrico es menor" apuntó.

Señala que trabajadores sacrifican compras personales para cubrir esos dos pagos, por ello insiste que se tiene que hacer entender a la dependencia que es correcto cobrar menos, no se puede facturar algo que no se proporciona de manera adecuada o diaria como corresponde, indicó.

En otro tema en la CTM de Frontera, se tomó por buen sentido el hecho de que empresas suavicen su política y permitan a trabajadores que usen ropa ligera, para mitigar el calor que se registra en la región, y como dice Mario Galindo, hay departamento o áreas en donde se no pueden relajar las medidas.

Son sectores en donde es obligado que trabajadores porten ropa especial, eso a manera de protección, el cuerpo no puede tolerar ciertas temperaturas que se registran principalmente en áreas de producción, por lo tanto es necesario soportar las elevadas temperaturas pero no corre riesgos.

En cuanto al abasto de agua y hielo aclara que comisionados se encuentran en ese proceso de vigilar que siempre tengan los depósitos, que estén llenos, por las fuertes temperaturas el consumo se triplicó, y no se puede corre el riesgo de que se presenten problemas de salud entre la base trabajadora.

"En cierta forma es obligado no descuidar este punto, hasta la fecha no hay reportes de compañeros afectados por deshidratación y el llamado golpe de calor, hay consciencia en cuidar la salud por medio de todas las acciones que las empresas aplican a manera de proteger la salud de los obreros", indicó.

Nos leemos mañana..