Y sigue el problema del transporte municipal en la colonia Asturias, los habitantes de aquel sector del sur de la ciudad que piden a la autoridad que actúe contra la línea Ómnibus de la Laguna que tarda hasta dos horas para que sus unidades transiten por este sector y exigen a la dirección de transporte actuar para corregir esas deficiencias.

El obrero de AHMSA Uno Ivan Valadez Morales, dijo que la molestia es generalizada, ante la fala de unidades se ven obligados a caminar hasta el Pape y tomar una unidad de Castaños, pero cobra una tarifa más cara por ser calificada ruta intermunicipal con costo más alto.

"El miércoles y jueves con todo y lluvia, la gente se vio obligada a caminar hasta cinco cuadras hasta llegar al Pape, hay quejas de que esperaron hora y media y el autobús no llegó, eso ya no se puede tolerar, es urgente se tomen acciones inmediatas para corregir las deficiencias" señaló.

Incluso no descartó la posibilidad de convocar a movimientos de protesta, eso puede ocurrir si la autoridad municipal, directamente la dirección de transporte no actúa y permite que la línea transportista mantenga ese mal y pésimo servicio que afecta todo un gran sector del sur de la ciudad.

Por el rumbo de la 288, dentro del recinto sindical se instaló un centro de acopio en donde la comunidad puede llevar víveres, ropa, agua y todo lo que necesitan familias de la región carbonífera que viven serios problemas por las torrenciales lluvias registradas en el transcurso de la semana.

Juan Haziel Valdez Orozco, vocero de la organización sindical dijo que esta acción es tomando en cuenta las necesidades de cientos de familias que presentan problemas, sus hogares se inundaron y perdieron casi todo, por ello la importancia de la respuesta de la comunidad.

Dijo que el centro de acopio va a operar de lunes a viernes en horario corrido de ocho de la mañana a seis de la tarde, los sábados también en ese horario, de esa manera esperan que cientos de monclovenses se sumen a esta cruzada humanitaria a población de aquellas comunidades lo necesitan.

"Esperamos la respuesta de la comunidad en general, la solidaridad en momentos de este tipo es importante, hay que ayudar, la gente lo necesita, entender que no es fácil vivir en situación de ese tipo, por ello espero que tanto los compañeros de AHMSA como la comunidad en general respondan" apuntó.

Y en tema social, la situación para miles de propietarios de unidades extranjeras se complica tomando en cuenta que ya estamos en septiembre, el tiempo para regularizar se agota, y no se avanza como corresponde es mínima la cantidad y la inmensa mayoría no podrá legalizar.

Se habló de que pondrían otro módulo en Múzquiz, pero es tiempo de que no hay nada, cundo se consulta en la página la respuesta es que no está en activo, a pesar de que dicen ya no hay citas, se agotaron, y el Presidente fue claro cuando dijo que no se ampliará el Decreto Presidencial.

Por esa razón se insiste la mayoría de esas unidades no serán regularizadas, no hay infraestructura incluso en estados donde se regularizan los fronterizos ya dijeron que al concluir este proceso iniciará el decomisó, hasta el momento no es caso de Coahuila, pero tampoco se puede descartar.

Cuestión de esperar que concluya este mes patrio para conocer si hay o no planes de iniciar decomiso, la verdad nadie cree que se proceda de esa manera el próximo año es electoral por lo tanto no conviene mover las cosas, pero de que es necesario ampliar el Decreto de eso no hay duda.