Y siguen los comentarios sobre la respuesta del IMSS a la manifestación contra el IMSS, Eugenio Williamson Iribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, dijo que la institución no tiene porque justificar lo que todos conocemos las deficiencias y el mal servicio.

"Lo que deben hacer es enviar más recursos para construir la clínica al norte de la ciudad, urgencias y cubrir todas la vacantes, además de surtir como corresponde la farmacia, no es posible que los pacientes se vean obligados a surtir en farmacias particulares, eso no debe continuar" señaló.

Dijo que de todos es conocido que existe el proyecto de construir una clínica al norte de la ciudad, pero por razones que no se conoce el proyecto sigue paralizado pese a que si se justifica la inversión, la clínica siete ya no puede crecer eso ocasiona una serie de deficiencias, indicó.

El dirigente de los constructores señaló que todas las organizaciones deben hacer un frente común y exigir a quien corresponda solucionar los problemas, de lo contrario no será posible detener el malestar de los pacientes, lo correcto es reconocer las deficiencias y no tratar de aparentar algo que no es cierto.

Por el lado sindical, el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, dijo que la institución se cura en salud, cuando por medio de un comunicado dice que las protestas no se justifica, que todo marcha muy bien y que no hay deficiencias en la clínica siete, en cierta forma no reconocen las fallas.

Dijo que como organización sindical programan instalar una mesa receptora de quejas abajo del puente frente a la clínica siete o bien en la explanada, para demostrar a la sociedad y autoridades de la institución que no las quejas no son mentiras, que es una realidad.

"Por parte de los representantes ante el IMSS se recopilan quejas de los compañeros, empezaremos por ese lado y con papeles en mano, le vamos a demostrar a la institución que con su postura tratan de justificar lo que no se justifica, que las deficiencias son ciertas y que buscan confundir a la sociedad" señaló.

El directivo sindical, señaló que no van a ceder, a pesar de que el IMSS intenta justificar, la realidad es otra y como dirigencia sindical no van a permitir que sigan engañando, se curan en salud, mientras los derechohabientes con serios problemas tanto por falta de atención como por falta de medicamento.

En otro tema, de no ampliarse otro carril más para legalizar unidades chuecas, para septiembre cuando concluya el Decreto Presidencial, serán pocas las regularizadas, la mayoría de los propietarios no quieren salir de la ciudad, esperan sea en Monclova pero no se puede atender a todas.

Lo anterior lo dijo Elsa Guadalupe de Hoyos García, dirigente de la UCDAC, al señalar que como se encuentran las cosas el proceso no alcanzará a regularizar las miles de unidades que circulan en Coahuila, la gente no quiere salir de la ciudad por los riesgos que representa y el gasto extraordinario.

"Uno de los argumentos es que al salir de Monclova tienen que gastar en gasolina, alimentación pero también faltar a trabajar, es decir que sale más caro esos gastos que el costo de la legalización y el pago por derechos de control vehicular, en cierta forma hay razón" indicó.

Ante este escenario insiste que el Repuve debe autorizar uno o dos carriles más, la Secretaría de Finanzas dice que tiene personal para atender a más unidades, es cuestión de que el gobierno federal, autorice ese paso y avanzar también que estire el plazo que vence en septiembre.

Nos leemos mañana..