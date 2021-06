FUERA DE CONTRATO

Opinión

La semana que hoy inicia será tranquila en el aspecto sindical, lo único que puede ocurrir es el anuncio de vacunación a personas de 40 a 49 años de edad y la verdad en las dos plantas de AHMSA es elevado el número de trabajadores que se encuentran en este rango y pues no hay de otra más que vacunarse.

Por el lado de los grupos sindicales se mantiene la instrucción de cero reuniones, otro detalle es que junio avanza y no hay información sobre celebrar o no las posadas, es cierto faltan seis meses pero hay que recordar que en el caso de los trabajadores de AHMSA se preparan con cuando menos seis meses para el descuento semanal.

Hay trabajadores que dicen se va a autorizar las ferias en todos los municipios, por lo tanto eso quiere decir que para diciembre se tendrán condiciones para celebrar esos anuales eventos, pero aún no se conoce nada, incluso tampoco se maneja información de estar en contacto con representantes de grupos.

Así se encuentra el ambiente dentro de las dos secciones de Monclova, la raza insiste en reanudar las reuniones pero eso podría ser hasta la aplicación de la segunda dosis, y que estén vacunados todos los trabajadores, mientras se ve difícil que se autorice, veremos que sigue en este caso.

Por el lado del sindicato de macheteros, el líder Octaviano González Cruz, dice que hay avances en la defensa de este segmento de trabajadores incluso destaca que el director de transporte municipal Mario Garza, ha mostrado interés por responder a las peticiones que se le presentan,

Es consciente del compromiso de defender la mano de obra local, evitar que unidades lleguen a centros comerciales con sus macheteros foráneos, es dinero que se va de la región, además como se encuentra la cosa, no pueden ser contratados en otras empresas, no hay oferta de trabajo.

“Ojala y el próximo alcalde Mario Dávila, mantenga en su puesto a este funcionario comprometido con la mano de obra local, los macheteros es a lo único que se dedican por lo tanto es obligado mantener la lucha a su favor, para eso seguiremos tocando puertas” aclara el dirigente.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este hermoso mensaje, en lo particular me agrado, tiene mucha verdad, ojalá y la lectura nos apoye a entender el significado de la vida y en transitar por este mundo sea más cercano a Dios, adelante con la lectura.

Culpa. Este es un tema que para nosotros, surge y resurge una y otra vez. Cada vez que hablamos con gente sobre permitir que Dios sane su pasado, de alguna u otra manera, terminamos señalando la culpa con la que viven por las cosas que hicieron en el pasado. La culpa es una realidad en varios sentidos.

Es real en el sentido de que todos la sentimos. No obstante, en un sentido más poderoso, es real porque es el hecho de haber hecho algo malo. En ese momento, todos la sentimos, porque todos hemos cometido errores, hemos herido a alguien o hemos causado daño. Ese es el hecho. Basado en los hechos, somos culpables de hacer esas cosas.

El problema con todo esto? Es fácil permitir que tu sentimiento de culpa nuble la manera en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Se convierte en el lente por medio del cual nos vemos a nosotros mismos. Y cuando nos vemos de esta manera, llegamos a la conclusión de que los demás nos ven de la misma manera, o por lo menos que pueden sentir nuestra culpabilidad.

También lee: FUERA DE CONTRATO

Por fuera puede que parezcamos ser seguros de sí mismos, dotados, exitosos, talentosos, pero por dentro estamos colgando de un hilo, incluso puede que nos presentemos de tal manera que la gente no pueda ver nuestro sentimiento pero el sentimiento sigue vivo dentro de nosotros.

Esto se traduce fácilmente a nuestra relación con Dios, El no puede ser engañado por nuestra fachada exterior, no se distrae con nuestros logros o bien materiales, el ve lo que hay adentro, ve la culpa y la vergüenza por ello aún si nos sentimos culpables Dios es superior a nuestros sentimientos.

El hecho es que todos somos culpables pero no necesitamos ser dominados por ese sentimiento, Dios es más grande que nuestros sentimientos, El es capaz de tratar con los sentimientos que pueden habernos tenido atrapados, es capaz de sanar esos sentimientos, capaz de cambiar nuestra perspectiva y empujarnos a avanzar a una vida saludable y efectiva.

Mi pregunta es con qué culpa has estado viviendo?, Como te has estado viendo a ti mismo, hoy lleven sus sentimientos de culpa ante Dios y pregúntale como te ve, la respuesta será perdonado, siempre ha sido perdonado, no permitan que los sentimientos de culpa de condenen a vivir una vida sin amor, Dios es más grande que tus sentimientos y puede ayudarte a dar y recibir amor de nuevo.

Bonito mensaje verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana