Brexit y la movilidad de factores

La salida de la Unión Europea no contemplo la libre movilidad de factores

Si alguien era la persona más feliz el 31 de enero 2021, en medio de ese paisaje nublado del Reino Unido, sin duda ese sería Nigel Farage. Hombre de derecha, conservador y artífice del Brexit. Movimiento político que buscaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea, argumentos hubo muchos, algunos coherentes con la teoría económica, como el que llevo a que en 1999 el parlamento inglés decidiera no usar el Euro, para no perder el poder de su banco central sobre políticas monetarias. Otros tan absurdos como el que serían invadidos por musulmanes o que los eslavos les quitarían el trabajo a los jóvenes británicos. Y en esta postura política, que lejos de verla por el cristal moralista de que la tildaría de xenófoba, la verdad es que es ineficiente económicamente. Y es porque el salirse de la Unión Europea, es salirse de la libre movilidad de factores. Es decir, que los factores la producción fuerza, laboral, Kapital pueda moverse y ubicarse donde sea más eficiente. Un caso claro de lo eficiente que es la libre movilidad, es Estados Unidos donde una persona de la costa esta puede sin ninguna restricción trabajar en california, o un joven de los grandes lagos pueden trabajar en el sur, en Texas si así lo desea. Si bien la libre movilidad de factores nunca fue tan amplia en Europa unida, y esto se reflejaba en las distorsiones que acarrea esto en tener una sola moneda, la movilidad era lo suficientemente eficiente para proveer mano de obra en donde se necesitaba.

Un ejemplo claro de distorsión, es la crisis de combustible de Reino Unido que a diferencia de lo que es habitual no es por una diminución de la oferta, sino más bien un aumento de la demanda por parte de los consumidores, por las expectativas que una posible escasez, misma que sería resultado por la falta de 100 mil choferes de pipas que ya no tiene el mercado de la isla. Choferes en su mayoría de países eslavos y del este de Europa que a través de la entrada en vigor del Brexit no tuvieron otra opción que volver a su país,

El gobierno busca soluciones, como el visado temporal o recurrir al ejército nacional como para usarlo como choferes, pero en este mundo euclidiano por el momento lo más eficiente es el mercado, y el restringir la libre movilidad de factores causó esta distorsión en el mercado de combustibles, y el salirse de la Unión Europea trajo este problema de escasez de choferes de pipas, un trabajo relativamente mal pagado que muy pocos jóvenes británicos aceptan cubrir. Por eso lo esencial que, como las aguas, el factor trabajo busque su equilibrio, pero también es cierto que, si bien la subida de precios puede disuadir el aumento de la demanda de los consumidores, esto no aliviaría la escasez pues, aunque es del lado de la oferta per se si lo es en su cadena de comercio. Veremos cómo los resuelven los británicos y como internalizan esta externalidad.

*El autor es originario de Ciudad Frontera Coahuila, egresado del Tec de Monterrey, columnista de la revista Contrapunto, es especialista en temas económicos y de política monetaria, así como en el mercado de capitales y derivados.