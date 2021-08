El cisne negro

El siguiente evento exógeno y estocástico que tocará la economía mundial.

Quizás lo primero que pensó el lector al leer el cisne negro, fue la escena de la monumental obra para ballet de Tchaikovsky. Pero en economía hace alusión a un evento tan aleatorio como imprevisibles que afecta sin previo aviso la economía. Pero vamos por partes, En 1700's llegaron los cisnes negros a Europa, provenientes de la meridional Australia. Para muchos de este siglo de luz fue un mal presagio, algunos creyeron que era el fin del mundo por n+1 vez, pero realmente nada malo paso.

Un ejemplo que se me viene a la mente es la de un joven enamorado, que entro en la boda de una feliz pareja, nadie en la fiesta lo conoce, nadie lo espera. Pues este va en busca de otra invitada, de la cual está enamorado, esta bella mulata, con labios de Casiopea, mejillas de melocotón, y de cabellos negros en forma de espirales que enmarcan dos ojos separados y negros que parecen reflejas el firmamento en un estanque. Vestida de esmeralda tampoco esperaba ese evento. De aquí pudieron pasar mucha combinación de cosas, pero la peor es que sin deberla o temerla hubiera un escándalo por una persona exógena a la vida de los novios. Es decir, que la euforia del amor del joven echara a perder uno de los días más importantes de los dos novios. Que inocentes, que esperaban que el vento se llevara con la cotidianidad de cualquier otra boda. Dicha sorpresa se le podría llamar cisne negro, pues era inesperado y súbito imposible de prever.

Lo mismo ha pasado en varias ocasiones en la economía, habido eventos inesperados que han echado al traste las economías de muchos países. ¿Pero cuál será el próximo cisne negro? Si pudieron prevenirlo ya no sería tan cisne sino más bien pato. Pero por eso, no debemos de dejar a un lado que eventualmente pasara, nos llegara de súbito. Como paso con el ultimo el cual en forma de pandemia puso de rodillas la economía mundial. Nadie lo proveyó, nadie lo vio venir, pero causó una enorme contracción económica de la cual aún no salimos del todo. Y cambio para siempre el paradigma de nosotros como humanos y nuestro entorno.

Eventualmente, el nuevo cisne llegara y nos causara alguna crisis económica, no podemos prevenirlo, pero quizás como la inminencia de la muerte podemos aceptarlo y no entrar en pánico al recibirlo, si es que esto es de algún a manera posible. La verdad es que el actual sistema económico de libre mercado no es lo más acertado que podríamos tener como humanidad, nos esta dirige a una eventual tragedia malthusianos quizás no en 50 ni 100 años, pero llegara, y en este contexto los cisnes negros no sean tan malos como parecen si no son muestras pequeñas de lo que una crisis económica mundial, nos puede hacer como planeta, como seres económicos. Y nos pueda dar la pauta, para replantear nuestra propia concepción de la economía y como nos envolvemos en ella. Pero como dijo Nissin Nicholas: FUE UN EVENTO INESPERADO Y SUBITO IMPOSIBLE DE PREVEER.