Opinión

El Keynesianismo como fórmula para México

¿Seran la ideas del ilustre economista ingles Keynes una solucion para el crecimiento de Mexico?

Desde 1982 impera en mexico un modelo economico al que se le conoe como Neoliberaismo, pero a casi 40 ano.s de su implementacion y con el nuevo cambio de timon que trajo la izquierda en 2018, parediera que mexico no tiene una ruta definida en el ambito economico. Pero vamos por partes, que es el modelo neoliberal, es un sistema economico que bajo la presmisi del libre mercado el llamdo Laissez Faire de los economistas clasicos y neoclaciscos. Arguemnta que el mercado por si solo es suficente para que la economia funcione a la prefeccion.

Que bajo es esta premicioa la movilfiaf social, el crecimiento economico y el desaroolo sera alto, y satifactorio para toda la sociedad. Pero lo que los datos han demostrado es que no, y no solo en mexioc que en 5 sexenios no solo la economia ha crecido a tasas muy bajas, sino que la desigualdad economica ha ido aumentado, dejando a la otrora clase media con cada vez menos poder aquisitivo en relacion con los an.os 70´s.

Y es de eperarse como lo emnciona el economista el profesor Thomas Piketty, si la tasa de crecinemtio de los grandes capitales es mayor a la tasa de crecimiento de la economia, no solo se esta menoscabando la riqueza neuva a favor de las corporaciones si no la ya existente. Es decir, el rico es cada vez mas rico y el pobre cada vez mas pobre, y eso solo mensionado la clase media.

No tomareemos la pobreza, este escrito por el momento, la cual tiene un escatancmiento generacional por la llamada trampa de la pobreza que quizas seria comveniente abordar en otra columna.

Pero en efecto, el neoliberalismo es solo combeninte para los gtrandes rentistas, que comodamente ven como su capital crece y crece a costa de una clase media cada vez mas apretada economicamente. Auqnue en el discurso del nuevo presidente este modelo economico ya temrnino, en la practica aun no.

Y es porque la nueva adminstracion si bien se llama social, o economia moral "Whatever that means" no hay realmente un plan economico concreto, solo iontentonas de modelos ya probados, como lo era la era del desarrollo estabilizador de Luis Echeverria, como el querer darle mas poder de monopolio a Pemez, y CFE, cuando mexico necesia un modleo de Economia de Estado como el que ha impolementado China que crece desde hace 20 ano.s a tasas de 8, 9 % anuales.

Un modelo, que pueda desitribuir la riqueza, y generar mas ppor medio de la expansion fiscal al gasto agregado.Es decir, el gobierno puede hacer crecer la economia, poer menio de su egreso, siempre y solo si ester se hace en infraestrutura, esto es un modelo comprobado por decadas en todo el mudno y nacio de la mente de John Keynes, y ha dado resultado. Mexico necesita un brujual ye sta es la Teoria General del Dienro, la ocupacion y el empleo escrita en 1936. Necesita, una ruta economica, y nom solo intentos de seanl;es que son mas politicos que economicos. Mexico necesita que Keynes vuelva a la Secretaria de Hacienda y a la ofician presidencial.

Gracias.