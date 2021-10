Katniss Evergrande, el antisinsajo inmobiliario de China

Puede este gigante inmobiliario volverse el nuevo Lehman brothers

El 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers anunció su quiebra. Algo que pareciera casi imposible, sucedió y nadie podía creerlo, pues era una empresa que sobrevivió una guerra civil y todas las crisis económicas algunas de las peores a nivel mundial. Parecía too big to fail pero pasó y su caída fue el heraldo, de lo que se llamaría la gran depresión del 2008, una que no se había visto desde 1929. Fue tan profunda que causo grandes trastornos en las variables macroeconómicas de muchos países en el mundo y dejo una marca indeleble de sufrimiento y hambre, en la historia económica de la humanidad.

En el caso Evergrande la historia podría repetirse. Pero como dijo cierto doctor de cierta maravillosa Escuela de Economía: "Vámonos por partes."

Primero Evergrande es una inmobiliaria china que se ha quedado sin liquidez, algo sumamente peligroso económicamente, si tomamos en cuanta que debe 305 mil millones de dólares. Si bien es cierto que la mayoría de sus acreedores son pequeños inversores chinos, y esto podría ser un muro de contención para que la crisis financiera se expandiera a los mercados de occidente. La verdad es que en este mundo tan interconectado el riesgo es global. Y el golpe podría venir por el lado de la incertidumbre y expectativas. Pues se puede percibir el miedo a perder sus fondos por parte de los inversionistas chinos, que ven en este primer incumplimiento de pago un posible escenario no muy favorable.

¿Pero cómo funciona una crisis financiera? Pues precisamente empieza de esos incumplimientos de vencimientos de pago, que no liquido Evergrande. Es decir, al no pagar a sus acreedores, sus inversionistas ya no cuentan con ese flujo, y esta insuficiencia en liquidez deja de permear otros mercador ya sea como consumo, inversión en otros instrumentos, o incluso en gasto de gobierno por menor recaudación del gobierno en impuestos. Esto se vuelve una bola de nieve, porque al crecer esto más y más la depresión del gasto en consumo e inversión, contra el PIB haciendo que, esto de como resultado un menor flujo y con ello acentuando la crisis ya no solo financiera si no ahora también de consumo e inversiones. Una crisis económica general. Esto se puede contagiar al exterior, si bien la mayoría de los inversionistas son clase medieros chinos y pequeños fondos de inversión, como ya lo mencionamos. Estos a su vez pueden tener responsabilidades con bancos occidentales, empezando a gravar a estas ultimas con el incumplimiento de pago. Una especia efeto domino. Pero el problema principal vendría por el lado de la incertidumbre y expectativas.

Pues son estas las que a veces pegan mas un mercado, muchos inversiones podrían postergar o cancelar sus inversiones relacionadas con China. Lo que deprimiría la inversión mundial, por otra parte, como suele pasar ante crisis inminentes, algunos consumidores ante la incertidumbre restringirán su consumo, con las consecuencias en el gasto agregado y el PIB. Sin duda, si el partito pupilar chino no interviene esto puede ser algo muy interesantemente peligroso para la economía Mundial.

*El autor es originario de Ciudad Frontera Coahuila, egresado del Tec de Monterrey, columnista de la revista Contrapunto, es especialista en temas económicos y de política monetaria, así como en el mercado de capitales y derivados.