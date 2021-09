Las consecuencias económicas del talibán

El nuevo de régimen en Kabul, no solo es cambio político sino económico

En 1978 llega al poder el partido Democrático Popular de Afganistán y con él un nuevo régimen político y económico. Un estado socialista, que buscaba en los dogmas de Marx, Lenin una respuesta a la pobreza que durante siglos las diferentes monarquías y el imperialismo del occidente nunca hicieron nada por remediarla. Pero, en plena guerra fría, y con el fundamentalismo de mercado cada vez con más fuerza en las doctrinas económicas de las potencias occidentales. Estados unidos y los llamados aliados, no dejaron que el país siguiera la ruta del colectivismo, e intervinieron de manera tácita para derrocar este gobierno. Por otra parte, la otra super potencia de entonces la URSS hizo lo idóneo, pero de manera abierta, invadiendo el país para apoyar a sus hermanos socialistas. Y la guerra civil comenzó desde entonces, primero soviéticos y Muyahidines como el legendario León de Panshir, el comandante Massoud, que con apoyo americano lograron vencer a la URSS. Pero el conflicto no quedó ahí, si no se fragmentó en varios señores de la guerra con diferentes ideas de como gobernar, y fue cunado el fundamentalismo islámico, se vio como una respuesta para gobernar por parte de una fracción. Y la guerra civil continuo después de la retira de los rusos, ahora entre afganos que buscan el control político. Fue en este contexto que se fundó el Estado Islámico de Afganistán, una teocracia que atrasó siglos en materia de derechos civiles y humanos al país, tanto que era tan solo en una generación las mujeres antes libres de votar e ir a la universidad se volvieron esclavas y víctimas del Estado, que las paso a ser ciudadanas de segunda clase.

Fueron años oscuros, hasta que una intervención del exterior puso pausa al gobierno islámico del talibán, pues fue solo momentáneo. Después que un ejército estadounidense casado de pelear años en una guerra sin fin, se retiró. Dejando la seguridad nacional en un endeble y poco profesional ejército. Y lo inevitable paso, los talibanes volvieron al poder y seguramente volverá el Estado a ser un gobierno de fundamentalismo Islámico. Pero el entorno y el contexto ya no es el mismo. Y las consecuencias económicas pueden ser en aun peores que el pasado. Pues lo que esta pasando es primero una crisis humanitaria, con tantas personas que están tratando de salir del país, esto en primera instancia contraerá la oferta laboral afgana, y deprimiera el ya disminuido consumo. Provocando una contracción económica solo por el lado de la demanda agregada. Si bien, el daño a las infraestructura no se dio al no haber un confrontamiento armado, no se ve un shock de oferta, pero sí de inversión, con la fuga de capitales que habrá, y la elevación del tipo de interés al aumentar por mucho el riesgo país de la nación afgana. Además, como ya lo mencionó el presidente del Banco Central de Afganistán, las reservas no serán controladas por el talibán. Lo que además de la falta de liquidez, no provocará presiones inflacionarias al depreciar su monedad ante el exterior. Todo esto sin mencionar que la limitación del banco de los retiros, por el evidente pánico bancario, harán que la oferta monetaria caiga al no tener los bancos su papel multiplicador de dinero. Sin duda alguna, se espera una gran contracción económica, endógena, además de sanciones internacionales que harán aún más precaria la vida de este país tan pobre.

Gracias.

El autor es originario de Ciudad Frontera Coahuila, egresado del Tec de Monterrey, columnista de la revista Contrapunto, es especialista en temas económicos y de política monetaria, así como en el mercado de capitales y derivados.