100 DÍAS, ÉXITOS O FRACASOS

A caso 100 días de existencia de los 38 Municipios de Coahuila valdría la pena preguntarse si estas 2 mil 400 horas de servicio público de los alcaldes que tomaron protesta el día Uno de Enero fue de luces o sombras, de éxitos o fracasos.

Pero para poder evaluar a todos es cosa más difícil nos centraremos en la región centró de Coahuila en dónde los 10 Municipios estan divididos por 3 corrientes políticas, panistas, priistas y morenos.

En dichos Municipios dónde Gobierna el panismo la ausencia de liderazgo es evidente pues dicho partido a quedado prácticamente reducido a cenizas y sus huestes que en otrora causaba impacto social convirtiéndo a ese partido albiazul en segunda Fuerza política en Coahuila hoy se encuentra en el cuarto sitio de las preferencias electorales de los Coahuilenses.

Quienes se resisten a morir pese a las duras puñalas recibidas, unas traseras y otras de frente es el Revolucionar Institucional quienes siguen gobernando la entidad con el gobernador Riquelme al frente, en el Congreso con mayoría tricolor y la mayor parte de las alcaldías son gobernadas por ese instituto político.

Son embargo hoy la población no compra tan fácil la oferta electoral a cambio de dádivas, hoy toman todo lo que les dan y votan contra los mismos benefactores.

Y aunque Morena no se ven liderazgos que saquen la casta hoy en dia hay trabajo pre electoral que está encaminado a promover a un ex priísta que se fue de Coahuila emberrinchado cuando no logro ser diputado federal.

Mejia Berdeja hoy de la mano de Morena está atacando a las bases priistas ahí está fincando su proyecto y creanlo le está sirviendo de mucho.

Hoy Coahuila está pasando por un pre proceso electoral con muchas luces y sombras y hoy por hoy se llevará a cabo en breve la madre de todas las batallas.

100 días de luces y sombras, en la mayor parte de los municipios de Coahuila reina la falta de recursos y ante ello la falta de creatividad y con ello los alcaldes se han convertido en administradores de la miseria pues los recortes a los presupuestos destinados al Estado por parte del Gobierno Federal ha mermado y mucho la inversión y en consecuencia el desarrollo social.

Aún quedan por delante 2 años y 9 meses y creanlo las cosas no se ven absolutamente nada fácil para nadie y esto causará molestias entre una población dividida y habida de acciones y beneficios.

Si hoy existiera un mecanismo de evaluación con calificaciones para los actuales ediles en estor primeros 100 días de Gobierno no habría ninguno que pasará la prueba pues nadie, ninguno proyecto un plan de trabajo para esos primeros 100 días de Gobierno Municipal.

CONTINUARA COAHUILA VACUNACIÓN A MENORES

Luego del período vacacional de Semana Santa continuará la segunda etapa de la campaña "Vacunación Transnacional" a menores de 5 a 14 años en diferentes regiones de la entidad, priorizando a menores con comorbilidades.

La primera etapa de vacunación concluyó satisfactoriamente en la Región Norte y Carbonífera gracias a la coordinación de las Secretarías de Educación y de Salud de Coahuila.

Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación del Estado, informó que en cumplimiento de las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme se realizó un censo en todo el estado para detectar niños y niñas de 5 a 14 años con alguna condición o enfermedad, como respiratoria, cardiaca, renal, hepática, digestiva, neurológica, endocrina, inmunológica, hematológica o genética, a fin de que reciban la vacuna BNT162b2 de Pfizer BioNTech.

El pasado 1 de abril salió el primer grupo de 240 niños de la Región Centro rumbo a Piedras Negras para recibir el biológico contra el Covid 19.

El Secretario señaló que luego de Semana Santa se continuará la estrategia de la segunda etapa de vacunación en otras regiones de Coahuila, lo que implica una logística coordinada con alcaldes para la movilidad de menores acompañados de un adulto hacia la zona fronteriza, porque las dosis no pueden introducirse al País.

Se informó que en una primera etapa se ha vacunado a 35 mil menores aproximadamente, de los municipios de Piedras Negras y Acuña, y de la Región de los Cinco Manantiales, y sucesivamente se hará en otras regiones de la entidad hasta lograr poco más de medio millón de inmunizaciones.