Serán 6, a partir de hoy los días que faltan para que los Coahuilenses con credencial de elector salgamos a las urnas correspondientes para que emitamos nuestro voto para elegir a quien será nuestro Gobernador y nuestros Diputados locales.

Fueron prácticamente dos meses los que tuvieron los candidatos debida y legalmente registrados ante el Instituto Estatal Electoral de Coahuila para visitar los municipios y lograr que el electorado se convenciera se sus propuestas y lograr, o a menos esperar que voten por ellos este próximo domingo.

Los Coahuilenses por fin y después de algunas reformas electorales logramos que las campañas de 5 o 6 meses se redujeran hasta en solo 8 semanas con ellos evitamos muchos desgastes pero sobre todo muchos despilfarros económicos.

Manolo Jiménez Salinas, Ricardo Mejía Berdeja, Armando Guadiana y Lenin Pérez Rivera tuvieron tiempo suficiente, tal vez no de sobra para que los ciudadanos los conocieran un poco y de aquí para atrás no hay vuelta de hoja, que gane el mejor.

NO ESPERABAMOS MENOS

Haciendo uso de su ya cada vez más clásico "malabarismo" político la dirigencia Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fiel al chantajismo político anuncio la separación de su alianza que sostenía en Coahuila con La Unidad Democrática de Coahuila (UDC) que impulso como su candidato a Gobernador a Lenin Pérez Rivera y se alió (a una semana de las elecciones) a Morena apoyando ahora a Armando Guadiana.

Algo muy bueno debió de ofrecerles Mario Delgado dirigente Nacional de Morena para que los ya conocidos traidores dirigentes sin pudor alguno abandonaran lo que como hombres y sobre escritorio habían pactado.

Lo que la ciudadanía no sabe es que la mentada "ruptura" no se hace oficial ante las instancias electorales pertinentes, no solo se hace de los dientes para afuera, es decir solo llamaran a sus seguidores (los que solo existen en sus mentes) a votar por Guadiana.

Al momento de saber de la decisión de abandonarlo, el abanderado Naranja Lenin Pérez Rivera aclaro que el NO declinará a favor de GUADIANA y dijo que como siempre el partido verde solo obedece a intereses personales desde el centro del País pero no a los de los Coahuilenses.

Lenin Pérez Rivera demuestra de nueva cuenta que tiene no solo los pies puestos en la tierra, sino que además esa tierra donde tienen sus pies está en Coahuila a quien no traiciona, no abandona y no vende, insisto, Lenin Pérez es hombre leal y de palabra, de esos que le hacen falta a Coahuila, la verdad sea dicha, no esperábamos menos de él.

COAHUILA SIN ADICCIONES

Quien puso el dedo en la llaga y de nueva cuenta demuestra su interés por niños, jóvenes y familias de Coahuila es la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgón quien reconoció que el trabajo para el prevención de las adicciones entre niños, adolescentes y jóvenes debe de ser en equipo pues es tarea de todos.

Reconoció que aunque en Coahuila la presencia de drogas existe no es tan alarmante como en otras entidades pero llamo a no bajar la Guardia y dejar que ese lastre de las adicciones trunque el desarrollo de la vida nuestros Coahuilenses.

La Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, señaló que prevenir adicciones en adolescentes y jóvenes es un trabajo que se realiza en equipo en nuestra entidad.

Recalcó que prevenir el tabaquismo, alcoholismo y el consumo de drogas es una prioridad para nuestra sociedad, toda vez que las y los adolescentes, así como los jóvenes, merecen tener una vida libre de adicciones y factores de riesgo que puedan truncar su desarrollo.

En ese marco, señaló que DIF Coahuila realiza permanentemente jornadas de información dirigidas a adolescentes y jóvenes de planteles escolares, en las que se brinda información sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas.

"Este es un trabajo en equipo en el que debemos participar desde el mismo seno familiar, así como en los entornos escolares y sociales, para evitar que nuestros adolescentes y jóvenes pongan en riesgo su salud física y emocional", destacó.